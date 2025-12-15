U 38. godini preminuo Jasmin Mušanović, urednik web portala N1 BiH

"Nedostajat ćeš nam. Da doneseš energiju, pustiš glazbu i da se glasno smijemo. Nedostajat ćeš nam uz prvu kavu, na svim budućim zabavama i rođendanima; kada ima posla i kada ga nema, kada je dan dosadan i kada je breaking. Riječi je sve manje, a tipkovnica, koju smo toliko puta zajedno prekucali, kao da više nema slova. Tuga je neopisiva.