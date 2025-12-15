U 38. godini preminuo Jasmin Mušanović, urednik web portala N1 BiH

Urednik web portala N1 BiH Jasmin Mušanović iznenada je preminuo u 38. godini u svome rodnom gradu Brezi, kojim se toliko ponosio. Dobra duša redakcije, uvijek širokog, dječjeg osmijeha, otišao je na neko bolje mjesto, piše N1 BiH.
Oglas
Nakon što je završio Fakultet političkih znanosti u Sarajevu, gotovo cijelu svoju novinarsku karijeru – jedanaest godina – proveo je radeći u našoj kući. Kao urednik web portala od samog početka postojanja N1, ostavio je neizbrisiv trag u razvoju naših digitalnih platformi i brenda N1 u Bosni i Hercegovini, a ono još važnije – i u srcima svih kolega koji su s njim radili. Svojim je radom iznimno pridonio i razvoju digitalnog novinarstva u Bosni i Hercegovini, piše N1 BiH.
Osim novinarstva, naš Jasmin je iznimno volio glazbu. Nastupajući na bh. rap-sceni pod umjetničkim imenom Redneck, svojim je stihovima uveseljavao tisuće mladih u BiH, istodobno ukazujući na probleme i izazove u bh. društvu.
Neke je vijesti teško napisati, a ova je jedna od najtežih koje smo ikada objavili, pišu.
"Nedostajat ćeš nam. Da doneseš energiju, pustiš glazbu i da se glasno smijemo. Nedostajat ćeš nam uz prvu kavu, na svim budućim zabavama i rođendanima; kada ima posla i kada ga nema, kada je dan dosadan i kada je breaking. Riječi je sve manje, a tipkovnica, koju smo toliko puta zajedno prekucali, kao da više nema slova. Tuga je neopisiva.
Voli te tvoja ekipa s N1", napisali su.
Dženaza našem kolegi bit će obavljena u ponedjeljak, 15. 12. 2025. godine, na mezarju Liješće u Mahali, u 14:15 sati. Dženaza polazi nakon ikindije-namaza ispred Stare džamije u Brezi.
Obitelji, prijateljima i poznanicima našega prerano preminulog kolege izražavamo najiskreniju sućut.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas