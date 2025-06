Nije teško zamislivo. Zaustavi vas policija, uobičajena rutinska provjera, provjera podataka iz prometne dozvole i informacija u njihovom sustavu koje vrište na nedozvoljeno! Za vaše pošteno kupljeno vozilo, stoji podatak da je ono odjavljeno određenog dana, doslovno: odjavljeno-ukidanje registracije, s komentarom: reg.pločica-potražna, prometna dozvola potražna i nema tu neke filozofije! Sve je jasno kao dan! Novčana kazna, no to nije sve, Vi imate i ukinutu registraciju. Bez registracije se ne može na cestu! Treba li Vam to? Nepotreban trošak! Je li lijenost ili zaborav u pitanju ili pristup lako ćemo, ima vremena, pa tako vrijeme prohujalo u trenu ili možda nedostatak financijskih sredstava kojima bi se mogli pokriti troškovi oko prijenosa vozila i svega što ide uz to. Posve nebitno! Onima koji odlučuju o kazni, sasvim je svejedno čime je vaše ne postupanje bilo motivirano. I ne, nemojte se ljutiti na prodavatelja jer se poslužio svojim pravom! Ne, nije vas bio dužan ni naknadno nazivati, ni moliti, ni podsjećati, sve u stilu: daj prenesi to na sebe, daj riješi da ja nemam problema ni pisanije, ni očitovanja a ni plaćanje tvog parkiranja nije mi ni zabavno ni inspirativno. Zašto bi vam bilo tko išta govorio, opominjao vas, molio preklinjao. Odšetao prodavatelj u stanicu za tehnički pregled i mirno, bez riječi učinio ono na što mu zakon daje pravo i riješio se jedne brige i to u potpunosti.