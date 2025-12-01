Brzo odmrzavanje stakala na vozilima? Greška koju vozači rade može skupo koštati

Mnogi hrvatski vozači susreli su se ujutro s prvim jesenskim mrazom i smrznutim vjetrobranskim staklima. Nekima se žuri na posao i to ima je velika smetnja, odnosno gubitak vremena. Njemački autoklub (ADAC) upozorava da ne pribjegavate brzim rješenjima i da ne odmrzavate stakla vrućom ili mlakom vodom.
To vas može koštati napuknuća ili oštećenja stakla. Zbog posebnog laminiranog vjetrobranskog stakla ne bi ne bi trebalo biti krhotina prilikom pucanja, ali promjena će biti skupa, piše Revija HAK.
Umjesto kipuće vode, neki vozači često koriste mlaku ili hladnu vodu. Nadaju se da će izbjeći opasnost od pucanja stakla na automobilu. Problem nije riješen ako koristite vodu niže temperature. Umjesto toga, bitna je temperaturna razlika između stakla i vode. Kad je vanjska temperatura vrlo niska, čak i mlaka voda može biti opasna za stakla vozila. To je obično 30 do 35 stupnjeva. Mnogi stručnjaci također, zbog istog razloga, ne savjetuju ni polijevanje hladnom vodom.
Postoje jednostavni načini da spriječite zamrzavanje prozora automobila preko noći. Jednostavno pričvrstite komad folije ili kartonsku kutiju ispod brisača vjetrobranskog stakla. Također ih možete pričvrstiti omčama na vratima ili prozorima. Pripazite da ne oštetite brtve.
Čiste prozore obećava i boca s toplom vodom na središnjoj konzoli, koja ćete staviti pola sata prije polaska ili preko noći. Toplina vode otopit će led ili spriječiti njegovo stvaranje.
