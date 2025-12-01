Brzo odmrzavanje stakala na vozilima? Greška koju vozači rade može skupo koštati

Umjesto kipuće vode, neki vozači često koriste mlaku ili hladnu vodu. Nadaju se da će izbjeći opasnost od pucanja stakla na automobilu. Problem nije riješen ako koristite vodu niže temperature. Umjesto toga, bitna je temperaturna razlika između stakla i vode. Kad je vanjska temperatura vrlo niska, čak i mlaka voda može biti opasna za stakla vozila. To je obično 30 do 35 stupnjeva. Mnogi stručnjaci također, zbog istog razloga, ne savjetuju ni polijevanje hladnom vodom.