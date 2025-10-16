Oglas

Promjena koja donosi opasnost

Stiže najopasniji dan za vozače: Evo kako možete izbjeći rizik

N1 Info
N1 Info
|
16. lis. 2025. 18:39
Vozač
Ilustracija / Unsplash

Pomicanje sata unatrag utječe na vid, reflekse i raspoloženje, povećavajući rizik na cestama.

Za nekoliko dana, tijekom noći sa subote na nedjelju (25. na 26. listopada) počinje zimsko računanje vremena. Iako će vozači dobiti jedan sat više odmora, ova promjena mnogima donosi i opasnost.

Od tog trenutka, dani se skraćuju i sunčeva svjetlost počinje biti sve ‘tanja‘ što izravno utječe na vožnju: 90 posto informacija koje mozak prima za vrijeme vožnje dolazi putem vida, a sada je ta percepcija ugrožena zbog zahtjevnijih uvjeta. S manje svjetla, zjenice se šire i oko počinje više ovisiti o perifernom vidu. U praksi to uzrokuje blagu noćnu kratkovidnost, koja smanjuje vizualnu preciznost i povećava rizik od pogrešaka za volanom, piše Jutarnji.

Ključ je u oprezu

Vožnja noću podrazumijeva veći umor i svrbež očiju. Osim toga, vidna sposobnost smanjuje se za 30 posto i oštrina može pasti i do 70 posto. Uz to, narušen je i osjećaj dubine, odnosno preciznost u procjeni udaljenosti.

Kako bi se umanjili ti negativni učinci, ključno je biti oprezan za volanom. Poštivanje ograničenja brzine, praćenje prometnih znakova i povećanje sigurnosnog razmaka ključni su za dobivanje više vremena za reakciju i kompenzaciju gubitka vidljivosti.

Promjena vremena utječe na zdravlje ljudi

Promjena vremena izaziva poremećaje kod ljudi. Pomicanje sata izaziva određenu neravnotežu prilikom odmora koji može biti kraći i lošije kvalitete. To utječe na zdravlje ljudi, a u slučaju vozača znači veći rizik od pospanosti i umora. U takvim uvjetima vozači imaju manje refleksa i čine više pogrešaka.

Zbog toga se preporučuje održavanje redovitog rasporeda obroka i odmora te naglašava važnost spavanja preporučenih osam sati. Ove su smjernice posebno važne u danima nakon promjene vremena.

Teme
auto vozači

