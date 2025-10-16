Stiže najopasniji dan za vozače: Evo kako možete izbjeći rizik

Od tog trenutka, dani se skraćuju i sunčeva svjetlost počinje biti sve ‘tanja‘ što izravno utječe na vožnju: 90 posto informacija koje mozak prima za vrijeme vožnje dolazi putem vida, a sada je ta percepcija ugrožena zbog zahtjevnijih uvjeta. S manje svjetla, zjenice se šire i oko počinje više ovisiti o perifernom vidu. U praksi to uzrokuje blagu noćnu kratkovidnost, koja smanjuje vizualnu preciznost i povećava rizik od pogrešaka za volanom, piše Jutarnji.