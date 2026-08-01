Slovenska predsjednica imala prometnu nesreću dok se vraćala iz Hrvatske: Završila u bolnici

Nesreća se dogodila na povratku iz Republike Hrvatske, gdje je Pirc Musar provodila godišnji odmor. Putovala je na službeni događaj u Komendu, čija je počasna pokroviteljica. Riječ je o početku trodnevne biciklističke manifestacije koja se u Komendi održava u čast slovenskog biciklističkog asa Tadeja Pogačara, nedavnog pobjednika utrke Tour de France.