Oglas

ozlijeđene dvije osobe

Slovenska predsjednica imala prometnu nesreću dok se vraćala iz Hrvatske: Završila u bolnici

author
N1 Slovenija
|
01. kol. 2026. 12:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Nataša Pirc Musar
Jure Makovec / AFP

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar sudjelovala je u prometnoj nesreći u kojoj je zadobila lakše tjelesne ozljede. Nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, a danas je otpuštena na kućnu njegu.

Oglas

Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar jučer je sudjelovala u prometnoj nesreći u tunelu Kastelec, u kojoj je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Kako su priopćili iz Ureda predsjednice, nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, gdje je ostala na promatranju, a danas je otpuštena na kućnu njegu.

Nesreća se dogodila na povratku iz Republike Hrvatske, gdje je Pirc Musar provodila godišnji odmor. Putovala je na službeni događaj u Komendu, čija je počasna pokroviteljica. Riječ je o početku trodnevne biciklističke manifestacije koja se u Komendi održava u čast slovenskog biciklističkog asa Tadeja Pogačara, nedavnog pobjednika utrke Tour de France.

„Ovom prilikom predsjednica Republike zahvaljuje svim žurnim službama koje su nesebično pomagale, a posebno stručnom i ljubaznom osoblju Opće bolnice Izola”, navodi se u priopćenju.

Ozlijeđene dvije osobe

Policijska uprava Koper potvrdila je da je jučer u 16.57 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti u smjeru Ljubljane, u kojoj su sudjelovala dva službena policijska vozila koja su bila dio kolone u pratnji štićene osobe.

Prema dosad prikupljenim informacijama, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teške tjelesne ozljede. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opću bolnicu Izola.

„Zbog provođenja hitnih intervencijskih aktivnosti i očevida mjesto nesreće tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav promet. Ponovno je otvoren u 20.19 sati”, priopćila je Policijska uprava Koper.

Istraga nesreće još traje. O događaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Republike Slovenije.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
nataša pirc musar prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ