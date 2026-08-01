ozlijeđene dvije osobe
Slovenska predsjednica imala prometnu nesreću dok se vraćala iz Hrvatske: Završila u bolnici
Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar sudjelovala je u prometnoj nesreći u kojoj je zadobila lakše tjelesne ozljede. Nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, a danas je otpuštena na kućnu njegu.
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Predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar jučer je sudjelovala u prometnoj nesreći u tunelu Kastelec, u kojoj je zadobila lakše tjelesne ozljede.
Kako su priopćili iz Ureda predsjednice, nakon nesreće prevezena je u Opću bolnicu Izola, gdje je ostala na promatranju, a danas je otpuštena na kućnu njegu.
Nesreća se dogodila na povratku iz Republike Hrvatske, gdje je Pirc Musar provodila godišnji odmor. Putovala je na službeni događaj u Komendu, čija je počasna pokroviteljica. Riječ je o početku trodnevne biciklističke manifestacije koja se u Komendi održava u čast slovenskog biciklističkog asa Tadeja Pogačara, nedavnog pobjednika utrke Tour de France.
„Ovom prilikom predsjednica Republike zahvaljuje svim žurnim službama koje su nesebično pomagale, a posebno stručnom i ljubaznom osoblju Opće bolnice Izola”, navodi se u priopćenju.
Ozlijeđene dvije osobe
Policijska uprava Koper potvrdila je da je jučer u 16.57 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti u smjeru Ljubljane, u kojoj su sudjelovala dva službena policijska vozila koja su bila dio kolone u pratnji štićene osobe.
Prema dosad prikupljenim informacijama, u nesreći su ozlijeđene dvije osobe. Jedna je zadobila lakše, a druga teške tjelesne ozljede. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opću bolnicu Izola.
„Zbog provođenja hitnih intervencijskih aktivnosti i očevida mjesto nesreće tunel Kastelec bio je privremeno zatvoren za sav promet. Ponovno je otvoren u 20.19 sati”, priopćila je Policijska uprava Koper.
Istraga nesreće još traje. O događaju je obaviješten i nadležni odjel Specijaliziranog državnog odvjetništva Republike Slovenije.
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