Anušić o Ceuti: Ne treba širiti paniku, na hrvatskoj granici ostaje hrvatska policija

"Ne treba to raditi, to nisu teme s kojima se treba javnost uzbunjivati. Ima puno drugih tema koje trebamo i moramo komunicirati. Ostavimo ovo onima koji su za to zaduženi. Migrantska kriza ne traje od jučer, traje već jedno desetljeće, Hrvatska se s tim uspješno bori i nastavit će se uspješno boriti", poručio je ministar Anušić.