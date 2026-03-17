Prva europska država plaća 25.000 eura ako građani predaju vozačku dozvolu na pet godina!

Vlada Malta daje vozačima znatnu svotu novca ako privremeno prestanu voziti. Vozači koji predaju vozačku dozvolu na pet godina mogu dobiti ukupno 25.000 eura.
The Malta Timesu piše da je nova regulativa stupila je na snagu 6. siječnja i trebala bi pomoći u smanjenju sve većeg broja automobila na cestama. Prijedlog je dio šireg skupa mjera za smanjenje prometnih gužvi. Ministar prometa Chris Bonett za sada odbija reći koliko je vozača koristilo program, ali kaže da će uskoro izaći s podacima.
Malta je jedna od najgušće naseljenih zemalja u Europi i unatoč populaciji od nešto više od pola milijuna stanovnika, registrirano je više od 400.000 automobila. To je otprilike 20 posto više nego prije deset godina. Prometne gužve navodno su nesnosne, piše Revija HAK.
Predloženi program odnosi se samo na stanovnike do 30. godine starosti, s vlastitim osobnim automobilom i najmanje sedam godina iskustva u vožnji na Malti. Dobit će 5000 eura godišnje tijekom pet godina u zamjenu za privremeno predaju vozačke dozvole. Akcija se odnosi samo na vozače osobnih automobila.
Nakon pet godina, kandidati mogu podnijeti zahtjev za novu vozačku dozvolu, pod uvjetom da su prošli 15 sati vožnje u akreditiranoj autoškoli. Podnositelji zahtjeva koji žele ukinuti suspenziju vozačke dozvole prije isteka petogodišnjeg razdoblja prvo moraju vratiti isplaćeni iznos subvencija. Ukupno je za sustav naknada osigurano 25 milijuna eura. Vlada je posljednjih godina mnogo uložila u ceste i javni prijevoz autobusom je besplatan. Ipak, broj automobila nastavio je rasti.
