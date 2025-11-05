Dolazi ogromna promjena za male automobile u Europi? Stižu vozila za 15.000 eura?

Komisija radi na definiciji što je europski automobil s dugoročnim utjecajem na proizvođače i dobavljače u autoindustriji.
Oglas
Europska komisija će u prosincu objaviti novu regulatornu kategoriju za pristupačna mala električna vozila, s ciljem da se proizvođačima omogući jeftinija proizvodnja i prodaja električnih vozila po cijeni između 15.000 i 20.000 eura. Europski povjerenik za industriju Stephane Sejourne potvrdio je to tijekom Dana automobilske industrije u Parizu u utorak. Predsjednica EK Ursula von der Leyen vjerojatno će u prosincu najaviti odvajanje lakih gospodarskih vozila od osobnih vozila u postizanju ciljeva emisije CO2 za 2030. i 2035. godinu, piše HAK Revija.
Osim toga, Komisija radi na definiciji što je europski automobil s dugoročnim utjecajem na proizvođače i dobavljače u autoindustriji. Važno je biti ofenzivniji jer ako se ništa ne poduzme, prema Stéphaneu Séjournéu, proizvodnja automobila nastavit će padati, a posebno će udio europskih dobavljača vrlo brzo pasti za 70 do 50%.
Također je potvrđeno stvaranje regulatornog okvira za mala vozila. Stéphane Séjourné ostao je prilično nejasan po toj temi, ali čini se da bi se odobrila mogućnost da mali automobili budu oslobođeni dijela sigurnosne opreme kako bi bili jeftiniji, odnosno kako bi se povećala proizvodnja vozila u Europi i kako bi se konkuriralo kineskim automobilima, piše Journalauto.com. Na europsko tržište dolazi cijeli niz malih električnih vozila, poput Renaulta Twingo ili novog Volkswagenovog malog električnog vozila i treba vidjeti što bi takva odluka mogla značiti za cijenu navedenih automobila.
Također se u prosincu očekuju i odluke vezane uz tehnologije s kojima će se automobili pojaviti na tržištu nakon 2035. godine. Hoće li biti omogućena prodaja novih vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem koje će pokretati sintetička goriva i hoće li u prodaji ostati plug-in hibridi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas