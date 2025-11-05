Dolazi ogromna promjena za male automobile u Europi? Stižu vozila za 15.000 eura?

Također je potvrđeno stvaranje regulatornog okvira za mala vozila. Stéphane Séjourné ostao je prilično nejasan po toj temi, ali čini se da bi se odobrila mogućnost da mali automobili budu oslobođeni dijela sigurnosne opreme kako bi bili jeftiniji, odnosno kako bi se povećala proizvodnja vozila u Europi i kako bi se konkuriralo kineskim automobilima, piše Journalauto.com. Na europsko tržište dolazi cijeli niz malih električnih vozila, poput Renaulta Twingo ili novog Volkswagenovog malog električnog vozila i treba vidjeti što bi takva odluka mogla značiti za cijenu navedenih automobila.