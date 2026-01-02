Ministarstvo zdravstva najavilo prve poteze u 2026. godini

Digitalna transformacija zdravstvenog sustava nastavlja se kroz povezivanje privatnih zdravstvenih ustanova u CEZIH, te bi se do sredine godine trebao uspostaviti jedinstven i interoperabilan sustav. To će omogućiti bržu razmjenu zdravstvenih podataka, bolju koordinaciju skrbi i veću sigurnost pacijenata, neovisno o tome koriste li zdravstvene usluge u javnom ili privatnom sektoru.