Umjesto odvlaživača zraka koristite ove dvije tipke za čišćenje vjetrobranskog stakla

Zimsko vrijeme može uzrokovati niz poteškoća, uključujući zamagljeno vjetrobransko staklo. Do toga dolazi kada niske temperature izvan vozila, u kombinaciji s toplinom unutar kabine, uzrokuju nakupljanje kondenzacije na staklu. Iako se za rješavanje problema može koristiti odvlaživač zraka, vozačima se nudi jednostavnija alternativa.
Matt Wrankmore, voditelj mreže servisa u FixMyCaru, rekao je za Sun Motors:
"Prije parkiranja nakratko pustite hladan zrak kako biste smanjili vlagu u kabini.
Ujutro koristite topao zrak i uključite klima-uređaj, koji djeluje kao odvlaživač i čisti staklo bez razmazivanja.“
Wrankmore je podijelio i još jedan koristan savjet za vozače. Otkrio je kako spriječiti da se brtve na vratima preko noći zalede, koristeći jednostavnu i jeftinu metodu, piše express.
Prema njegovim riječima, sve što trebate učiniti jest nanijeti malo vazelina na gumene brtve vrata automobila kako biste spriječili njihovo lijepljenje i smrzavanje u hladnim i vlažnim uvjetima.
"Lagani sloj vazelina na gumenim brtvama vrata pomaže spriječiti da se zalede, iako se ne smije koristiti na metlicama brisača.
Održavanje brava suhima i, gdje je moguće, prekrivenima također smanjuje mogućnost smrzavanja.“
Kako biste pravilno primijenili ovu metodu, najprije očistite brtve vlažnom krpom kako biste uklonili prljavštinu, sitne čestice i ostatke koji bi mogli zadržavati vlagu.
Zatim brtve temeljito osušite; nanošenje vazelina na vlažnu gumu smanjuje njegovu učinkovitost
Nakon toga nanesite vrlo tanak sloj vazelina mekom krpom ili vrhom prsta duž cijele brtve, tako da ostane lagani sjaj, a ne vidljiv sloj.
Time se stvara barijera otporna na vlagu koja se ne smrzava, pomaže gumi da ostane elastična i sprječava ulazak vode koja može zalijepiti brtvu za okvir vrata. Preporučuje se koristiti ovu metodu na gumenim brtvama oko vrata automobila i prtljažnika, gdje najčešće dolazi do smrzavanja i lijepljenja.
