Oglas

nova kineska pravila

Velika promjena na automobilima nakon užasne tragedije: "Spasioci nisu mogli otvoriti vrata..."

author
Hina
|
04. velj. 2026. 07:14
pixabay
Kapa65 / Pixabay / ilustracija

Kina će zbog sigurnosti od sljedeće godine zabraniti skrivene ručke na vratima automobila, udaljavajući se od minimalističkog dizajna koji je popularizirala Tesla.

Oglas

To bi i druge proizvođače moglo navesti da razmisle o novom dizajnu vrata, budući da je Kina sve više predvodnik na rastućem međunarodnom tržištu električnih automobila.

Pravila, koje je u ponedjeljak objavilo ministarstvo industrije i informacijske tehnologije, stupaju na snagu 1. siječnja 2027. i zahtjevaju da se vrata i izvana i iznutra mogu mehanički otvoriti.

Automobilski modeli koji su već u proizvodnji imaju dvije godine za prilagodbu, reklo je ministarstvo.

U Kini su sve zabrinutiji zbog glatkih, aerodinamičnih vrata koja smanjuju otpor ali mogu se zaglaviti u slučaju sudara.

Jedan poznati slučaj dogodio se u listopadu u južnom gradu Chengdu kada spasioci nisu mogli otvoriti vrata električnog automobila Xiaomi koji se zapalio.

Vozač, koji je bio pod utjecajem alkohola, poginuo je.

Teme
Automobilska sigurnost Električni automobili Mehaničko otvaranje vrata Sigurnost vrata automobila automobili

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ