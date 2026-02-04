Velika promjena na automobilima nakon užasne tragedije: "Spasioci nisu mogli otvoriti vrata..."

Kina će zbog sigurnosti od sljedeće godine zabraniti skrivene ručke na vratima automobila, udaljavajući se od minimalističkog dizajna koji je popularizirala Tesla.
To bi i druge proizvođače moglo navesti da razmisle o novom dizajnu vrata, budući da je Kina sve više predvodnik na rastućem međunarodnom tržištu električnih automobila.
Pravila, koje je u ponedjeljak objavilo ministarstvo industrije i informacijske tehnologije, stupaju na snagu 1. siječnja 2027. i zahtjevaju da se vrata i izvana i iznutra mogu mehanički otvoriti.
Automobilski modeli koji su već u proizvodnji imaju dvije godine za prilagodbu, reklo je ministarstvo.
U Kini su sve zabrinutiji zbog glatkih, aerodinamičnih vrata koja smanjuju otpor ali mogu se zaglaviti u slučaju sudara.
Jedan poznati slučaj dogodio se u listopadu u južnom gradu Chengdu kada spasioci nisu mogli otvoriti vrata električnog automobila Xiaomi koji se zapalio.
Vozač, koji je bio pod utjecajem alkohola, poginuo je.
