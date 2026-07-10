AUTOMOBILIONA
Vozimo najudobniji francuski auto i najprodavaniji model u Europi
U novoj Automobilioni testirali smo novi DS No7, Renault Austral i Daciju Sandero Stepway.
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Francuski auti su oduvijek bili poznati po svojoj udobnosti, a mi smo među prvima u Provansi sjeli za volan najudobnijeg Francuza. Novi DS No7 zapravo je toliko udoban da se u njemu vozi i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a otkrili smo i kakve nam sve novitete donosi novi model.
U inspekciju nam je ovaj tjedan stigao Renault Austral koji je dobio novo lice i osvježeni izgled.
U Milanu smo imali prilike vidjeti novi model iz Dacije za koji kažu da je tri automobila u jednom. Doznajemo što nam sve donosi novi Striker i koliko bi trebao koštati.
Donosimo i sve detalje o novoj moto premijeri iz Suzukija. U Hrvatsku su nam stigli neki novi modeli - poput Kije EV2 i BMW-a serije 7, a Mercedes je u Europi predstavio svoju najprestižniju limuzinu.
Za kraj donosimo test najprodavanijeg automobila u Europi u prošloj godini. Koja je tajna Dacije Sandero doznajte u novoj Automobilioni.
Automobilionu gledajte u petak 10. srpnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
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