Zašto Ukrajina napada Wildberries? "Ruski Amazon" postao nova meta dronova

Osnivačica Wildberriesa Tatjana Kim, koja se smatra najbogatijom ženom u Rusiji, kao i sama kompanija, nalaze se pod međunarodnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Poljska je još 2022. godine, uvodeći sankcije, Wildberries opisala kao jednog od najvećih poreznih obveznika u Rusiji, dok je Europska unija u srpnju sankcionirala i bankarski ogranak kompanije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.