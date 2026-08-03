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Zašto Ukrajina napada Wildberries? "Ruski Amazon" postao nova meta dronova
Ukrajina je posljednjih tjedana intenzivirala napade na logističke centre Wildberriesa, najveće ruske platforme za internetsku trgovinu, tvrdeći da se njezina infrastruktura koristi za opskrbu ruske vojske komponentama za bespilotne letjelice i drugom vojnom opremom.
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Najnoviji napad izveden je u ponedjeljak na skladište u ruskoj Vladimirskoj oblasti, treći u samo dva tjedna. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke gustog crnog dima koji se uzdizao iz pogođenog objekta, dok su svjedoci prije udara prijavili let dronova iznad tog područja.
Iz Wildberriesa su potvrdili da je u skladištu izbio požar, a guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev izvijestio je da su u napadu ozlijeđene dvije osobe, piše Euronews.
Kijev tvrdi da logistički centri služe ruskoj vojsci
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su pogođena skladišta dio opskrbnog lanca kojim se ruskim oružanim snagama isporučuju komponente za dronove, navigacijska oprema i druga vojna tehnologija.
Na platformi Wildberries dostupni su i proizvodi vojne namjene, uključujući dijelove za bespilotne letjelice, zaštitnu opremu i pancirne prsluke. Međutim, analitičari ističu da važnost kompanije daleko nadilazi sam asortiman proizvoda.
Tvrtka koja čini više od dva posto ruskog BDP-a
Wildberries, osnovan 2004. godine, najveći je ruski internetski trgovac i jedan od ključnih stupova domaćeg gospodarstva. Prema podacima kompanije, godišnji promet iznosi između 70 i 75 milijardi eura, što predstavlja više od dva posto ruskog bruto domaćeg proizvoda.
Tvrtka zapošljava oko 50.000 radnika, dok tijekom razdoblja pojačanog poslovanja u njezinoj logističkoj mreži radi više od 100.000 ljudi.
Osnivačica Wildberriesa Tatjana Kim, koja se smatra najbogatijom ženom u Rusiji, kao i sama kompanija, nalaze se pod međunarodnim sankcijama zbog ruske invazije na Ukrajinu. Poljska je još 2022. godine, uvodeći sankcije, Wildberries opisala kao jednog od najvećih poreznih obveznika u Rusiji, dok je Europska unija u srpnju sankcionirala i bankarski ogranak kompanije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.
Moskva razmatra državnu pomoć
Zbog gospodarske važnosti Wildberriesa ruske vlasti navodno razmatraju paket pomoći kompaniji i trgovcima koji posluju preko njezine platforme. Prema medijskim izvješćima, državna banka VTB mogla bi imati ključnu ulogu u organiziranju kredita, subvencija i poreznih olakšica.
Istodobno, brojni poduzetnici koji prodaju putem Wildberriesa posljednjih su dana izrazili nezadovoljstvo, tvrdeći da su nakon ukrajinskih napada prepušteni sami sebi. U objavama na društvenim mrežama upozoravaju da bi bez ozbiljnije državne pomoći tisuće malih tvrtki mogle biti prisiljene zatvoriti poslovanje, što bi dodatno pogodilo rusko gospodarstvo i smanjilo porezne prihode.
Većina tih reakcija objavljena je na Instagramu, društvenoj mreži koja je u Rusiji službeno zabranjena od ožujka 2022. godine.
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