igor sapunar
Saslušani svjedoci, Kerumov nećak na slobodi
Nećaku Željka Keruma Igoru Sapunaru, koji je prošlog tjedna zajedno s još dvojicom, među kojima i Kerumom, bio uhićen u aferi Konoba Pršut u ponedjeljak je ukinut istražni zatvor te je pušten na slobodu, doznaje se od njegovog branitelja odvjetnika Damira Primorca.
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Primorac je za Hinu potvrdio da je danas rješenjem suca istrage Županijskog suda u Splitu ukinut istražni zatvor njegovom branjeniku Igoru Sapunaru. Istražni zatvor mu je bio određen u petak zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, kojih je bilo četiri.
"Zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković već je danas ispitala svu četvoricu svjedoka te je odmah nakon njihovog ispitivanja sucu istrage predložila ukidanje istražnog zatvora. Koristim ovu priliku zahvaliti kolegici Petković na iznimno ažurnom i profesionalnom postupanju. U samo jednom danu ispitala je svu četvoricu svjedoka, čime su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor bio određen te su ispunjene pretpostavke za njegovo ukidanje", izjavio je Primorac.
U aferi Konoba Pršut uz Igora Sapunara su bili uhićeni poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita Željko Kerum i službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić. Za njih dvojicu Uskok nije tražio određivanje istražnog zatvora.
Istragu protiv trojice Uskok je u petak pokrenuo zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe Pršut. Bivši službenik u Gradu Kaštela Andrija Polić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, a Željko Kerum i Igor Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.
Istražitelji sumnjaju da je Polić od listopada 2017. do siječnja 2023. u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj tvrtki u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.
Tužiteljstvo je izvide u tom slučaju pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić u Uskokovoj istrazi zbog korupcije brane se sa slobode.
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