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AUTOMOBILIONA

Vozimo sportsku jurilicu bez krova i opraštamo se od legendarnog SUV-a

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Automobiliona
|
24. srp. 2026. 11:37
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Automobiliona
Automobiliona

U novoj epizodi Automobilione testirali smo MG Cyberster, BYD Sealion 5 DM-i i Volkswagen Touareg.

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Kabrioleti su pomalo iščeznuli s našeg tržišta i danas ih gotovo možemo nabrojati na prste jedne ruke. No onda je stigao MG i ponudio nam Cyberster - električnu zvijer od 510 konja. Kako izgleda kabriolet novog doba doznajte u našem testu.

U inspekciju nam je stigao jedan od najjeftinijih automobila po kvadratu. U pitanju je, naravno, SUV imena BYD Sealion 5 DM-i. A doznajemo koliko to kvadrata nudi i po kojoj cijeni.

U Hrvatsku nam stiže novi brend automobila, i to naravno iz Kine. No nije riječ o bilo kakvom brendu, nego o jednom od najstarijih kineskih proizvođača automobila - GAC. Što nam sve donose doznajemo u novoj epizodi.

Vidjet ćemo i kako bi mogla izgledati budućnost na cestama, a nju nam donosi nova Dacia Hipster.

Sjever i jug Hrvatske često znaju pokazati svoje različitosti, no kada su u pitanju auti u jednom su složni. O čemu se radi provjerili smo u Zagrebu i Splitu.

U Hrvatsku nam je stigao novi pick-up, a u Europu sportska verzija automobila od 8 KS i nova zvijer koja ubrzava do stotke za manje od 2 sekunde. Sve novosti donosimo u vijestima.

Kraj emisije ne završavamo u najsretnijem tonu jer se opraštamo od jednog legendarnog SUV-a koji se ove godine prestao proizvoditi.

Tim posljednjim testom završavamo ovu sezonu, ali ne brinite. Na ljeto vam donosimo posebne zanimljive teme i automobile.

Automobilionu gledajte u petak 24. srpnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

Teme
automobiliona

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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