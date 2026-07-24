SLUŽBENA POTVRDA
Uhićeni Damir Šegota podnio ostavku u HOO-u!
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) izvješćuje javnost da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena.
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Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Kao krovna sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, HOO svoje djelovanje temelji na načelima zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta.
Istodobno, naglašavamo kako pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom doprinose razvoju hrvatskog sporta.
Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito i neometano obavljati sve svoje zadaće. Naš prioritet ostaju hrvatski sportaši, nacionalni sportski savezi i stvaranje najboljih mogućih uvjeta za razvoj i uspjehe hrvatskog sporta.
HOO će i nadalje dosljedno štititi vrijednosti olimpizma, integritet sporta i povjerenje javnosti u svoj rad.
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