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SLUŽBENA POTVRDA

Uhićeni Damir Šegota podnio ostavku u HOO-u!

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N1 Info
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24. srp. 2026. 11:18
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Damir Šegota
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) izvješćuje javnost da je Damir Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena.

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Hrvatski olimpijski odbor najoštrije osuđuje svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Kao krovna sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, HOO svoje djelovanje temelji na načelima zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta.

Istodobno, naglašavamo kako pojedinačni slučajevi ne smiju baciti sjenu na tisuće sportaša, trenera, sportskih djelatnika i nacionalnih sportskih saveza koji svakodnevno svojim radom doprinose razvoju hrvatskog sporta.

Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito i neometano obavljati sve svoje zadaće. Naš prioritet ostaju hrvatski sportaši, nacionalni sportski savezi i stvaranje najboljih mogućih uvjeta za razvoj i uspjehe hrvatskog sporta.

HOO će i nadalje dosljedno štititi vrijednosti olimpizma, integritet sporta i povjerenje javnosti u svoj rad.

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