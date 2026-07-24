Uzbuna u članici NATO saveza: Borbeni zrakoplov srušio dron u svom zračnom prostoru

"Zrakoplov F-16 rumunjskih zračnih snaga iz 86. zračne baze u Feteștiju, u petak, 24. srpnja, u misiji nadzora i praćenja drona koji je ušao u nacionalni zračni prostor, napao je zračnu metu raketom i oborio je iznad nenaseljenog područja, u blizini grada Padine, okrug Buzău", navodi se u priopćenju za javnost, a prenosi Digi24.