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Uzbuna u članici NATO saveza: Borbeni zrakoplov srušio dron u svom zračnom prostoru

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N1 Info
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24. srp. 2026. 11:53
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ruski borbeni zrakoplov, AFP
Dimitar DILKOFF / POOL / AFP / Ilustracija

Rumunjski predsjednik Nicușor Dan tvrdi da je pilot borbenog zrakoplova F-16 oborio dron koji je ušao u rumunjski zračni prostor. Incident se dogodio u blizini grada Padine, okrug Buzău, objavilo je Ministarstvo nacionalne obrane.

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Ministarstvo obrane objavilo je da je u 11:02 jedan od zrakoplova F-16 rumunjskog ratnog zrakoplovstva ispalio raketu na dron, uništivši ga iznad nenaseljenog područja u blizini grada Padine u okrugu Buzău.

"Zrakoplov F-16 rumunjskih zračnih snaga iz 86. zračne baze u Feteștiju, u petak, 24. srpnja, u misiji nadzora i praćenja drona koji je ušao u nacionalni zračni prostor, napao je zračnu metu raketom i oborio je iznad nenaseljenog područja, u blizini grada Padine, okrug Buzău", navodi se u priopćenju za javnost, a prenosi Digi24.

Ministarstvo nacionalne obrane izjavilo je da će se vratiti s dodatnim informacijama nakon što se završe provjere u vezi s incidentom.

Poslano upozorenje stanovništvu

Prema Ministarstvu obrane, radarski nadzorni sustav otkrio je u petak u 9:39 zračnu metu koja se nalazila otprilike 20 kilometara istočno od Suline, a koja je ušla u nacionalni zračni prostor i slijedila rutu Sulina - Brăila - Fetești - Buzău.

Za praćenje situacije poslana su dva zrakoplova Eurofighter Typhoon talijanskog ratnog zrakoplovstva, smještena u 57. zračnoj bazi Mihail Kogălniceanu, i dva zrakoplova F-16 rumunjskog ratnog zrakoplovstva iz 86. zračne baze Fetești, smještene u Zračnoj policijskoj borbenoj službi.

Paralelno s tim, Nacionalni vojni zapovjedni centar obavijestio je Glavni inspektorat za izvanredne situacije, koji je poslao poruke RO-Alert stanovništvu u okruzima Tulcea i Brăila.

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Teme
borbeni zrakoplov dron nato rumunjska rusija ukrajina

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