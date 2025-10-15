Čišćenje akumulatora: Na kojim je to vozilima potrebno i kako ga izvesti?

Nije preporuka da se kod današnjih vozila odvajaju kleme jer nepoznavanjem servisne procedure moguće je oštetiti elektroniku vozila pa je preporuka, ako se uoči oksidacija na klemama, da se odradi čišćenje u servisu. Ako ste korisnici starijih vozila bez klima uređaja i s malo elektronike te ako vozilo koristi tip akumulatora kojeg je potrebno održavati zbog kontrole i stanja elektrolita preko servisnih čepova tada će vjerovatno biti potrebno češće čišćenje klema.