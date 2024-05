Članica srpskog žirija nakon Eurosonga: Dobro da su svi izvukli živu glavu, otpjevali svoje i otišli kući

Podijeli :

Sandra Šimunović/Pixsell

Članica žirija Srbije na Euroviziji 2024. i pjevačica Zejna Murkić smatra da je na ovogodišnjem natjecanju pobijedila glazba, a ne dogovor i politika.

Zejna Murkić je istaknula da su članovi žirija bili složni prilikom odluke kome će na Euroviziji dodijeliti najviše bodova.

“Bili smo jako slični i slične stvari su nam se svidjele, nismo bili u nekim dogovorima, niti nam je itko sugerirao za koga da glasamo. Složili smo se da nam je najbolji Baby Lasagna i Nemo“, rekla je Zejna za emisiju “Dan uživo“.

Prema njenom mišljenju, predstavnik Hrvatske je donio nešto novo, a pobjedniku Eurovizije, kako je navela, slijedi svjetska karijera.

“Kada smo gledali sve to, nekako za nas, za Balkan, Baby Lasagna je donio to nešto novo – naše, ali opet nekako svjetski i jako smo ga zavoljeli. Švicarac je netko kome vjerojatno slijedi svjetska karijera, tako da je to bilo neizbježno i nismo mogli ignorirati njihove hitove“, ocijenila je pjevačica.

Plasman predstavnice Srbije Teye Dore za Zejnu je veliki uspjeh.

“Ona je napravila najbolje što je mogla, potrudila se, treba imati hrabrosti, snage i srca. Jako smo sretni i ponosni. To je sve veliki uspjeh“, istaknula je Zejna.

Komentirajući drugačiji ukus publike i članova žirija prilikom odabira pobjednika ovogodišnje Eurovizije, Zejna smatra da kada gledamo na dalju karijeru, bitno je što misli publika, ali svako natjecanje ima neki svoj kriterij.

“Ove godine Eurovizija je malo skrenula u neke političke vode i to je baš bilo vidno, kao da nisu htjeli to prikriti. Tako da je dobro da su svi izvukli živu glavu, otpjevali svoje i otišli kući“, zaključila je Zejna, navodeći da je na kraju pobijedila glazba, a ne dogovor i politika.

