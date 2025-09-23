Jesu li napuknuta jaja sigurna za jelo? Evo kada ih možete koristiti

S druge strane, ako su vam jaja napukla dok ste ih već imali kod kuće, još ih uvijek možete iskoristiti. USDA preporučuje razbijanje tek napuknutih jaja i njihovo prebacivanje u čistu posudu koja se može ponovno zatvoriti s dobro prianjajućim poklopcem, gdje se mogu čuvati u hladnjaku do dva dana.