Jesu li napuknuta jaja sigurna za jelo? Evo kada ih možete koristiti

Ako vam se dogodilo da ste prilikom povratka iz trgovine uočili pukotinu na jajetu, niste jedini. No, što učiniti ako su vam jaja napukla?
Prilikom odlučivanja hoćete li koristiti napuknuto jaje, prvo razmislite kada je do puknuća došlo. Ako niste imali sreće u trgovini i donijeli kući jedno ili dva napuknuta jaja, bacite ih ili kompostirajte, prenosi klix.
Kako navodi Ministarstvo poljoprivrede SAD-a (USDA), bakterije s vremenom mogu ući u jaja kroz pukotine na ljusci. Bez saznanja koliko je dugo prirodna barijera jajeta bila probijena, ne postoji način da se zna koliko su bakterije imale vremena za rast i moguću kontaminaciju.
Kada ih smijete koristiti?
Iako biste trebali biti oprezni s jajima koja su vam prodana napuknuta, upravo ona s velikim pukotinama predstavljaju najveći rizik. Studija koju je proveo Sveučilište Tufts pokazala je da jaja s velikim pukotinama imaju veću vjerojatnost sadržavati salmonelu od jaja s tankim pukotinama.
S druge strane, ako su vam jaja napukla dok ste ih već imali kod kuće, još ih uvijek možete iskoristiti. USDA preporučuje razbijanje tek napuknutih jaja i njihovo prebacivanje u čistu posudu koja se može ponovno zatvoriti s dobro prianjajućim poklopcem, gdje se mogu čuvati u hladnjaku do dva dana.
Termička obrada
Ako ste razbili više jaja nego što biste mogli pojesti u nekoliko dana, okrenite se provjerenim receptima za pripremu obroka koji se mogu čuvati u zamrzivaču i kasnije podgrijati u užurbanim danima.
Ako se i dalje osjećate nesigurno kada je riječ o korištenju napuknutog jajeta, ova bi vas činjenica mogla umiriti: Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izvještavaju da bakterije poput salmonele možete uništiti kuhanjem jaja na unutarnjoj temperaturi od 71 °C prije posluživanja.
To znači da ih trebate u potpunosti skuhati ili ispržiti, ali pečeni proizvodi s jajima i drugi recepti u kojima se bjelanjci i žumanjci termički potpuno obrade odlični su kandidati za njihovu upotrebu.
