oštro po vladajućima
Radimir Čačić o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske: To je moguće samo u glavama osoba iz DP-a
Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak komentirao je politiku oko Palestine i gospodarsku situaciju u Hrvatskoj.
Na samom je početku, govoreći o ponašanju hrvatske Vlade oko priznanja Palestine, ustvrdio da nitko ne može biti bez stava.
"Riječ je o sramotnom iskorištavanju stradavanja židovskog naroda u holokaustu kako bi se opravdalo zločine nad drugim narodom. Hrvatska ne nosi breme fašističke i nacističke prošlosti pa nema razloga za ovakvo ponašanje oko Palestine. Pred cijelim svijetom se prikazujemo kao ljudi neosjetljivi na patnju i žrtvu nevinih ljudi", kazao je Čačić i komentirao kako očekuje da će u petak vladajuća većina ponovno izbjeći priznanje Palestine.
Uvjeren je da priznanje Palestine ne bi narušilo odnose s Njemačkom ili SAD-om.
"Volimo biti potpuno poslušni, ali Amerikancima nismo bitni. Izrael ničime nije zadužio Hrvatsku. Naprotiv. Govorimo o ovom Izraelu i ovoj vlasti u Izraelu jer nisu sve bile takve."
"Bez plana i strategije"
Okrenuo se potom gospodarstvu. Samo jedno od deset najtraženijih zanimanja treba završen fakultet - odgajatelj i odgajateljica u vrtiću.
"Situacija u kojoj smo se našli je potpuno očekivana i logična. Ako ne postoji strategija razvoja zemlje, posljedice su ovakve. Ako je to stihija, anarhija i činjenica da kao država u svom BDP-u ovisimo o dvije stvari, turizmu i europskom novcu, koji odlazi u graditeljstvo. Za sve to je potrebna nisko kvalificirana radna snaga. Ali, ako želimo razvoj, onda to moramo promijeniti. Uređene zemlje većinom planiraju pet, deset ili 15 godina unaprijed... Naša Vlada ne razmišlja o tome, samo o tome kako sačuvati svaki glas."
Zbog cijele situacije, Čačić smatra da su nas svi na Mediteranu prestigli.
Komentirao je i pojavu afričke svinjske kuge, odnosno, teze ministra poljoprivrede Davida Vlajčića koji ne isključuje da se provodi specijalni rat protiv Hrvatske.
"Ne mogu shvatiti ozbiljno tu izjavu. On je do jučer kao vrh karijere bio zamjenik upravitelja poslovne zone u Osijeku. Dakle, on blage veze nema o svom resoru. Nema kapacitete, nema znanja i ne može voditi poljoprivredu... Kako shvatiti ozbiljno čovjeka koji nema pojma što govori. Naravno, sve je moguće, ali da će netko napasti Hrvatsku na takav način. To se može dogoditi samo u glavi osobe iz Domovinskog pokreta", zaključio je Radimir Čačić.
