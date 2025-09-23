Radimir Čačić o "specijalnom ratu" protiv Hrvatske: To je moguće samo u glavama osoba iz DP-a

"Situacija u kojoj smo se našli je potpuno očekivana i logična. Ako ne postoji strategija razvoja zemlje, posljedice su ovakve. Ako je to stihija, anarhija i činjenica da kao država u svom BDP-u ovisimo o dvije stvari, turizmu i europskom novcu, koji odlazi u graditeljstvo. Za sve to je potrebna nisko kvalificirana radna snaga. Ali, ako želimo razvoj, onda to moramo promijeniti. Uređene zemlje većinom planiraju pet, deset ili 15 godina unaprijed... Naša Vlada ne razmišlja o tome, samo o tome kako sačuvati svaki glas."