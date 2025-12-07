Kako napraviti kefirna zrnca?

Kefir koji nastaje fermentacijom mlijeka s ovim zrncima prepun je hranjivih tvari i probiotika . Istraživanja pokazuju da je vrlo koristan za probavu i zdravlje crijeva. Jača imunološki sustav , a neki nutricionisti ističu čak i pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Kao izvor proteina, kalcija i vitamina B skupine, kefir se smatra jednim od najkompletnijih fermentiranih napitaka.