na zatvorenoj sjednici

Vlada donijela nekoliko kadrovskih odluka

author
N1 Info
|
04. pro. 2025. 13:39
Plenković
N1

Vlada je na zatvorenoj sjednici donijela nekoliko kadrovskih odluka.

Prema priopćenju sa zatvorene sjednice, Vlada je donijela nekoliko kadrovskih odluka.

Državnoj službenici Anamariji Matak ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 12. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. izbor Ilijane Krešić Rajič i Gorana Gotala za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana, dr. sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Istovremeno se Nadzornom odboru društva predlaže izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnoj službenici Meliti Čusek dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Teme
INA Nadzorni odbor Vlada RH imenovanja kadrovske odluke

