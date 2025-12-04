Vlada donijela nekoliko kadrovskih odluka

Vlada je na zatvorenoj sjednici donijela nekoliko kadrovskih odluka.
Oglas
Prema priopćenju sa zatvorene sjednice, Vlada je donijela nekoliko kadrovskih odluka.
Državnoj službenici Anamariji Matak ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, s danom 12. prosinca 2025., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. izbor Ilijane Krešić Rajič i Gorana Gotala za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. izbor Damira Mikuljana, dr. sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Istovremeno se Nadzornom odboru društva predlaže izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.
Državnoj službenici Meliti Čusek dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas