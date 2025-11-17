Koliko dugo treba kuhati domaću juhu za najbolji okus?

Povrtna juha gotova je za 45 minuta, ali bez mesa neće imati potrebnu jačinu jela. Kako bi vaša juha ispala što ukusnija, potrebno je staviti hladnu vodu na početku, jer se tako hranjive tvari bolje izvlače iz kostiju i mesa, a zatim dodati veće komade povrća koji će joj dati bistrinu.