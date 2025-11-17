MNOGI KUHAJU PREKRATKO
Koliko dugo treba kuhati domaću juhu za najbolji okus?
Idealno vrijeme kuhanja domaće juhe daje pun okus i bistrinu, a mnogi ljudi pri pripremi griješe jer juhu kuhaju prekratko.
Mnogi smatraju da je domaća juha jednostavna za pripremu, ali ako ispadne blijeda, mutna ili bez okusa, problem nije u sastojcima, već u vremenu kuhanja.
Prema savjetima nutricionista i kulinarskih stručnjaka, idealno vrijeme kuhanja domaće juhe izravno utječe na njezin okus, bistrinu i hranjivu vrijednost.
Kratko kuhanje ne može izvući kolagen iz kostiju i mesa niti povezati arome povrća i začina. Zbog toga je važno znati točno koliko dugo treba kuhati kako bi svaka žlica bila okrepljujuća, ukusna i ljekovita, piše klix.ba.
Uz to, idealno vrijeme kuhanja domaće juhe ovisi o vrsti mesa - za pileću juhu potrebno je najmanje 90 minuta kuhanja na laganoj vatri. Za goveđu juhu potrebno je oko tri sata laganog kuhanja kako bi se postigao puni okus i kolagen.
Povrtna juha gotova je za 45 minuta, ali bez mesa neće imati potrebnu jačinu jela. Kako bi vaša juha ispala što ukusnija, potrebno je staviti hladnu vodu na početku, jer se tako hranjive tvari bolje izvlače iz kostiju i mesa, a zatim dodati veće komade povrća koji će joj dati bistrinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
