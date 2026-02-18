Liječnici kažu da ove tri namirnice nikada ne treba jesti za doručak

Kad je riječ o doručku, vjerojatno ste navikli jesti isto svako jutro — kruh, žitarice, možda jogurt ili voće.
No nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi trebalo izbjegavati na prazan želudac. One mogu usporiti metabolizam, izazvati skok šećera u krvi ili vam dati osjećaj umora i gladi mnogo prije ručka.
Umjesto da vam daju energiju, ove namirnice rade upravo suprotno. Uzrokuju nelagodu, potiču nezdrave navike i čak mogu otežati vaše ciljeve kada je riječ o mršavljenju i osjećaju sitosti tijekom dana.
Slatke žitarice i „energetske“ pahuljice
Iako izgledaju „zdravo“, mnoge žitarice pune su šećera i rafiniranih ugljikohidrata. One brzo daju energiju — ali je još brže oduzimaju, zbog čega se osjećate umorno i gladno već sat vremena kasnije. To znači da ćete tijekom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo kako biste „izdržali“ do ručka, piše Krstarica.
Voćni sokovi i „zdravi“ napitci
Svježe cijeđeni ili kupovni voćni sok može se činiti kao pametan izbor. Međutim, često sadrži previše šećera bez vlakana koja bi usporila njegov ulazak u krvotok. Bez vlakana iz cijelog voća, šećer se brzo apsorbira, uzrokujući nagli skok i pad razine šećera u krvi. A to opet znači iznenadan osjećaj gladi i promjene raspoloženja.
Peciva i bijeli kruh
Peciva, kroasani, bijeli kruh — sve to izgleda primamljivo i brzo se priprema, ali uglavnom su napravljeni od prerađenog brašna bez nutritivnih vlakana i proteina. Takav doručak brzo se „potroši“ i dovodi do osjećaja da „morate pojesti još nešto“ prije podneva. Dugoročno, to može utjecati na tjelesnu težinu i razinu energije tijekom dana.
Ako želite da vam doručak bude stabilan izvor energije, da metabolizam radi bolje i da dulje ostanete siti, najbolje je birati proteine, zdrave masti i vlakna — primjerice jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt s orašastim plodovima.
Ove tri namirnice možda jesu praktične i ukusne, ali nisu dobar početak dana ako vam je cilj bolje zdravlje, stabilna razina šećera u krvi i kontrola apetita.
