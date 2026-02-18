Liječnici kažu da ove tri namirnice nikada ne treba jesti za doručak



Iako izgledaju „zdravo“, mnoge žitarice pune su šećera i rafiniranih ugljikohidrata. One brzo daju energiju — ali je još brže oduzimaju, zbog čega se osjećate umorno i gladno već sat vremena kasnije. To znači da ćete tijekom jutra posezati za grickalicama, šećerom i kofeinom samo kako biste „izdržali“ do ručka, piše Krstarica.