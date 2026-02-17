Goran Višnjić pozvao na prosvjed: "Zašto bismo mi to dopustili kod nas?''

"U ovoj županiji, koja je na sat vremena vožnje od Zagreba, planirana je izgradnja čak 18 megafarmi pilića i klaonica, a u međuvremenu se saznalo kako je taj broj povećan na 20. Stoga se Višnjić pridružio inicijativi protiv gradnje naglašavajući kako takvi industrijski projekti donose trajno zagađenje vode i zraka, otrovne mirise i goleme količine otpada te ugrožavaju zdravlje ljudi i prirodu", kaže.