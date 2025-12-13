Oglas

Najkremastija bijela juha: Ovo jednostavno jelo osvaja na prvi zalogaj

N1 Info
13. pro. 2025. 16:03
Bijela gusta juha jedno je od onih jela koje spaja domaću tradiciju i savršenu utješnu hranu. Kremasta, mirisna i bogata, godinama je omiljeni izbor na obiteljskim stolovima.

Bijela gusta juha jedno je od onih jela koje spaja domaću tradiciju i savršenu utješnu hranu. Kremasta, mirisna i bogata, godinama je omiljeni izbor na obiteljskim stolovima.

Bijela juha je starinsko jelo koje djeluje okrepljujuće. Lako se pravi, a ovo je tradicionalni recept, piše City Magazine.

Bijela gusta juha

Sastojci:

  • 500 g pilećeg mesa (najbolje bijelo meso ili bataci)
  • 1 veći krumpir
  • 2 mrkve
  • 1 peršin (korijen i listovi)
  • 1 manji celer (korijen)
  • 1 glavica crvenog luka
  • 2 češnja češnjaka

  • 1 l vode
  • 1 l pileće juhe (može i kocka rastopljena u vodi)
  • 200 ml kiselog vrhnja
  • 2 žlice brašna
  • 1 žumanjak
  • 2–3 žlice ulja ili maslaca
  • sol i papar po ukusu
  • lovorov list (opcionalno)
  • sok od jednog limuna

Priprema:

  1. Pileće meso operite, narežite na manje komade i stavite u lonac s vodom. Kuhajte dok ne omekša. Kad je kuhano, izvadite meso i sačuvajte vodu u kojoj se kuhalo.
  2. Krumpir, mrkvu, peršin i celer očistite i narežite na sitne kockice.
  3. Crveni luk sitno nasjeckajte.
  4. U drugom loncu zagrijte ulje ili maslac i dodajte nasjeckani crveni luk. Pržite dok ne postane staklast.
  5. Dodajte brašno i pržite uz stalno miješanje dok ne postane svijetlosmeđe boje.
  6. Polako dodajte vodu u kojoj se kuhalo meso i pileću juhu, stalno miješajući da se ne stvore grudice.
  7. Dodajte narezano povrće i kuhano pileće meso. Kuhajte dok povrće ne omekša.
  8. U posudi pomiješajte kiselo vrhnje, žumanjak i sok od limuna. Dobro izmiješajte.
  9. Dodajte nekoliko žlica vruće juhe u smjesu s vrhnjem (da se temperira), a zatim lagano umiješajte sve u juhu.
  10. Dodajte sol, papar i lovorov list po ukusu. Kuhajte još 5–10 minuta uz povremeno miješanje.
  11. Juhu pospite nasjeckanim peršinom i poslužite toplo. Dobar tek!

bijela gusta juha bijela juha juha kremasta juha recept

