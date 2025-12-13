Najkremastija bijela juha: Ovo jednostavno jelo osvaja na prvi zalogaj

AI generirano

Bijela gusta juha jedno je od onih jela koje spaja domaću tradiciju i savršenu utješnu hranu. Kremasta, mirisna i bogata, godinama je omiljeni izbor na obiteljskim stolovima.

Bijela juha je starinsko jelo koje djeluje okrepljujuće. Lako se pravi, a ovo je tradicionalni recept, piše City Magazine.

Bijela gusta juha

Sastojci:

500 g pilećeg mesa (najbolje bijelo meso ili bataci)



1 veći krumpir



2 mrkve



1 peršin (korijen i listovi)



1 manji celer (korijen)



1 glavica crvenog luka



2 češnja češnjaka

1 l vode



1 l pileće juhe (može i kocka rastopljena u vodi)



200 ml kiselog vrhnja



2 žlice brašna



1 žumanjak



2–3 žlice ulja ili maslaca



sol i papar po ukusu



lovorov list (opcionalno)



sok od jednog limuna

Priprema:

Pileće meso operite, narežite na manje komade i stavite u lonac s vodom. Kuhajte dok ne omekša. Kad je kuhano, izvadite meso i sačuvajte vodu u kojoj se kuhalo.

Krumpir, mrkvu, peršin i celer očistite i narežite na sitne kockice.

Crveni luk sitno nasjeckajte.

U drugom loncu zagrijte ulje ili maslac i dodajte nasjeckani crveni luk. Pržite dok ne postane staklast.

Dodajte brašno i pržite uz stalno miješanje dok ne postane svijetlosmeđe boje.

Polako dodajte vodu u kojoj se kuhalo meso i pileću juhu, stalno miješajući da se ne stvore grudice.

Dodajte narezano povrće i kuhano pileće meso. Kuhajte dok povrće ne omekša.

U posudi pomiješajte kiselo vrhnje, žumanjak i sok od limuna. Dobro izmiješajte.

Dodajte nekoliko žlica vruće juhe u smjesu s vrhnjem (da se temperira), a zatim lagano umiješajte sve u juhu.

Dodajte sol, papar i lovorov list po ukusu. Kuhajte još 5–10 minuta uz povremeno miješanje.

Juhu pospite nasjeckanim peršinom i poslužite toplo. Dobar tek!