Najkremastija bijela juha: Ovo jednostavno jelo osvaja na prvi zalogaj

Bijela gusta juha jedno je od onih jela koje spaja domaću tradiciju i savršenu utješnu hranu. Kremasta, mirisna i bogata, godinama je omiljeni izbor na obiteljskim stolovima.
Bijela juha je starinsko jelo koje djeluje okrepljujuće. Lako se pravi, a ovo je tradicionalni recept, piše City Magazine.
Bijela gusta juha
Sastojci:
- 500 g pilećeg mesa (najbolje bijelo meso ili bataci)
- 1 veći krumpir
- 2 mrkve
- 1 peršin (korijen i listovi)
- 1 manji celer (korijen)
- 1 glavica crvenog luka
- 2 češnja češnjaka
- 1 l vode
- 1 l pileće juhe (može i kocka rastopljena u vodi)
- 200 ml kiselog vrhnja
- 2 žlice brašna
- 1 žumanjak
- 2–3 žlice ulja ili maslaca
- sol i papar po ukusu
- lovorov list (opcionalno)
- sok od jednog limuna
Priprema:
- Pileće meso operite, narežite na manje komade i stavite u lonac s vodom. Kuhajte dok ne omekša. Kad je kuhano, izvadite meso i sačuvajte vodu u kojoj se kuhalo.
- Krumpir, mrkvu, peršin i celer očistite i narežite na sitne kockice.
- Crveni luk sitno nasjeckajte.
- U drugom loncu zagrijte ulje ili maslac i dodajte nasjeckani crveni luk. Pržite dok ne postane staklast.
- Dodajte brašno i pržite uz stalno miješanje dok ne postane svijetlosmeđe boje.
- Polako dodajte vodu u kojoj se kuhalo meso i pileću juhu, stalno miješajući da se ne stvore grudice.
- Dodajte narezano povrće i kuhano pileće meso. Kuhajte dok povrće ne omekša.
- U posudi pomiješajte kiselo vrhnje, žumanjak i sok od limuna. Dobro izmiješajte.
- Dodajte nekoliko žlica vruće juhe u smjesu s vrhnjem (da se temperira), a zatim lagano umiješajte sve u juhu.
- Dodajte sol, papar i lovorov list po ukusu. Kuhajte još 5–10 minuta uz povremeno miješanje.
- Juhu pospite nasjeckanim peršinom i poslužite toplo. Dobar tek!
