jedna česta pogreška
Ne preskačite ovaj korak pri kuhanju riže: Samo tri minute mogu napraviti veliku razliku
Želite rastresitu rižu punijeg okusa? Prije kuhanja odvojite samo nekoliko minuta za jednostavan trik koji mnogi preskaču.
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Riža je jedan od najčešćih priloga, no ponekad se dogodi da se tijekom kuhanja zrna zalijepe i pretvore u kompaktnu masu. Jednostavan način da to spriječite jest kratko tostiranje riže prije dodavanja vode ili temeljca.
Postupak traje svega dvije do tri minute, a može značajno promijeniti i okus i teksturu.
Zašto rižu prvo treba tostirati?
Tostiranje znači da se sirova riža kratko zagrijava u maloj količini masnoće, poput maslaca ili ulja, prije nego što joj se doda tekućina, piše Krstarica.com.
Rižu treba pržiti na srednje jakoj vatri i neprestano miješati. Nakon nekoliko minuta zrna će postati blago zlatna ili neprozirna, a iz lonca će se početi širiti lagani miris po orašastim plodovima.
Masnoća obavija zrna i pomaže im da tijekom kuhanja ravnomjernije upijaju tekućinu. Istodobno se smanjuje mogućnost da se zrna međusobno zalijepe, pa konačni rezultat bude rastresitija riža.
Bolji okus uz minimalan trud
Tostiranjem riža dobiva izraženiji, dublji i lagano orašast okus koji se ne može postići običnim kuhanjem.
U lonac se pritom mogu dodati i sitno nasjeckani luk, češnjak ili začini. Kada se zatim ulije voda ili temeljac, svi se ti okusi međusobno povezuju i stvaraju puno ukusniju osnovu jela.
Ovaj postupak posebno dobro funkcionira s rižom dugog zrna, poput basmatija i jasmina, koja nakon kuhanja ostaje rahla i prozračna.
Tostiranje se koristi i kod riže srednjeg i kratkog zrna, primjerice kod pripreme rižota. U tom se slučaju često govori o tostaturi, odnosno početnom prženju riže prije postupnog dodavanja temeljca. Smeđa riža također može profitirati od ovog postupka jer joj se dodatno naglašava prirodan orašasti okus.
Pazite na jednu čestu pogrešku
Ako ste rižu prije toga isprali, važno je da je dobro ocijedite i osušite. Mokra riža u vrućoj masnoći neće se pravilno tostirati, već će se više kuhati na pari.
Temperatura također ne smije biti previsoka. Cilj je lagano popržiti zrna i razviti njihov okus, a ne ih zagorjeti.
Možete koristiti maslac, maslinovo ulje ili drugu masnoću po želji. Kada zrna poprime blagu zlatnu boju i pojavi se karakterističan orašasti miris, vrijeme je za dodavanje vode ili temeljca.
Samo nekoliko minuta dodatnog truda može biti dovoljno da riža na tanjuru bude ukusnija, mirisnija i – što je mnogima najvažnije – rastresita.
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