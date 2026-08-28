U Zagrebu utvrđen virus groznice Zapadnog Nila u vranama

Davor Puklavec/PIXSELL

Na području Grada Zagreba utvrđen je virus groznice Zapadnog Nila u divljih ptica, priopćilo je u petak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Virus groznice Zapadnog Nila potvrđen je u divljih ptica na području Zagreba, priopćilo je u petak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, navodeći da je laboratorijskim nalazima zaraza utvrđena u ukupno pet uginulih vrana.

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Hrvatski veterinarski institut prvi je slučaj potvrdio 27. kolovoza u vrane pronađene uginule na području Zapruđa, a dan poslije virus je ponovno potvrđen u još četiri vrane pronađene na područjima Kvaternikova trga, Parka Bartola Kašića, Savice i Dubrave, odnosno Dubeca.

Virus groznice Zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Najznačajniji prijenosnici su komarci iz roda Culex, koji su prisutni na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje, navodi Ministarstvo.

Ljudi i konji slučajni su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju.

Ministarstvo je pozvalo građane da, ako primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji, o tome obavijeste najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se prema potrebi isključila pojava zaraznih bolesti životinja.

Za hitne prijave građani se mogu obratiti dežurnom telefonu Ministarstva na broj 099 439 2507.Za hitne prijave građani se mogu obratiti dežurnom telefonu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva: 099 439 2507", ističe u priopćenju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.