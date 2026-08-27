STRUČNJACI UPOZORAVAJU
Evo zašto bi ruter trebalo isključiti iz struje najmanje jednom mjesečno
Američka Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) upozorila je korisnike interneta da redovito ponovno pokreću svoje Wi-Fi rutere. Jednostavan potez može prekinuti određene vrste hakerskih napada i privremeno izbaciti napadače iz uređaja.
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Upozorenje dolazi nakon što su američke službe razbile globalnu mrežu kompromitiranih kućnih i uredskih rutera koju je koristila ruska vojno-obavještajna skupina APT28, poznata i kao Fancy Bear.
Hakeri pritom nisu ciljali samo velike kompanije. U njihove mete ulazili su i obični kućni ruteri, koje su mogli koristiti za krađu lozinki, presretanje internetskog prometa i izvođenje novih napada, piše Večernji list.
Zašto ponovno pokretanje pomaže?
Neke vrste zlonamjernog softvera djeluju samo u radnoj memoriji uređaja. Kada se ruter isključi iz struje, sadržaj te memorije briše se, čime se prekidaju aktivni zlonamjerni procesi i potencijalna veza napadača s uređajem.
Zato NSA preporučuje da se ruter povremeno isključi iz struje na 30 sekundi do jedne minute, a zatim ponovno uključi.
To, međutim, nije trajno rješenje. Ako je uređaj i dalje ranjiv, napadač ga ponovno može kompromitirati.
Kućni ruter pritom predstavlja svojevrsna ulazna vrata cijele kućne mreže. Ako ga haker preuzme, potencijalno može doći do drugih uređaja, osobnih podataka, pametnih kućanskih uređaja, ali i poslovnih sustava kojima korisnik pristupa od kuće.
Problem je što se hakiranje rutera često događa potpuno neprimjetno. Uređaj može nastaviti normalno raditi, dok u pozadini preusmjerava internetski promet, krade podatke ili postaje dio botneta.
Samo ponovno pokretanje nije dovoljno
Stručnjaci zato savjetuju još nekoliko važnih mjera:
- redovito ažurirajte firmware rutera, odnosno uključite automatska sigurnosna ažuriranja ako su dostupna
- promijenite tvorničko korisničko ime i lozinku te koristite snažnu i jedinstvenu lozinku
- isključite daljinsko upravljanje ruterom ako vam nije potrebno
- provjerite je li proizvođač još uvijek izdao sigurnosnu podršku za vaš uređaj.
Poseban problem predstavljaju stari ruteri kojima je istekao životni vijek. Takvi uređaji više ne dobivaju sigurnosne zakrpe pa nove ranjivosti ostaju neispravljene.
U tom slučaju najbolje je ruter zamijeniti novijim modelom koji proizvođač još uvijek podržava.
Ponovno pokretanje rutera traje manje od minute, a može biti jednostavan dodatni korak u zaštiti vaše kućne mreže.
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