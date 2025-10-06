Paprike će ostati svježe i do četiri tjedna - ako ih prethodno očistite jednim proizvodom

Kako biste paprike pravilno uskladištili i produžili im vijek trajanja, prije nego što ih stavite u hladnjak provjerite da su potpuno suhe. Određene vrste voća i povrća osjetljivije su kada je riječ o pranju i sušenju, no pridržavanje ovog postupka i korištenje mjerača vremena odlične su navike koje pomažu da metoda funkcionira ispravno i da ne završite s pokvarenim proizvodima.