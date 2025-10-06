Paprike će ostati svježe i do četiri tjedna - ako ih prethodno očistite jednim proizvodom

Održavanje svježine paprika što je duže moguće ovisi o načinu na koji se čuvaju, a stručnjak za skladištenje hrane podijelio je jednostavan trik zahvaljujući kojem mogu ostati svježe i nekoliko tjedana.
Kao i mnoge vrste povrća poput cijelih krastavaca, listova salate i svježih rajčica, paprike imaju ograničen rok trajanja, zbog čega je pravilno skladištenje ključno za očuvanje njihove svježine.
Iako ih mnogi ljudi jednostavno stave na policu hladnjaka bez puno razmišljanja, ovo osjetljivo povrće zahtijeva više od samog hladnog okruženja.
Prema riječima stručnjakinje za skladištenje hrane Amy iz kompanije The Cross Legacy, prenosi klix, tajna da paprike "traju puno duže“ leži u načinu na koji ih pripremate za hladnjak.
Ne oduzima puno vremena
Pranje i priprema paprika za pravilno skladištenje ne oduzimaju puno vremena i ne zahtijevaju nikakve posebne ili teško dostupne sastojke. U ovom slučaju trebat će vam bijeli ocat.
Za ovu metodu uzmite veliku posudu. Mora biti dovoljno velika da u nju stane 10 šalica vode, paprike i četvrtina šalice bijelog octa.
Pomiješajte vodu i ocat u zdjeli i stavite paprike da odstoje dvije minute. Obavezno namjestite mjerač vremena jer ih možete predugo namakati.
Nakon toga izvadite paprike iz otopine i stavite ih na papirnati ubrus ili kuhinjsku krpu da se sasvim osuše.
Kako biste paprike pravilno uskladištili i produžili im vijek trajanja, prije nego što ih stavite u hladnjak provjerite da su potpuno suhe. Određene vrste voća i povrća osjetljivije su kada je riječ o pranju i sušenju, no pridržavanje ovog postupka i korištenje mjerača vremena odlične su navike koje pomažu da metoda funkcionira ispravno i da ne završite s pokvarenim proizvodima.
