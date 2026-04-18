Što je manuka med? Poprilično je skup, donosimo detalje kako se točno koristi

Manuka med je, baš kao i svaki med, dobar za imunitet i organizam jer ima antibakterijska i protuupalna svojstva. Manuka med je zapravo cvjetni med koji se dobiva od grma manuke, koje raste na Novom Zelandu. Osim što je dobar za zdravlje, ovaj med je i poprilično skup, dok se dnevno uzima jedna do tri žličice.

Manuka med svoje snažno antibakterijsko djelovanje može zahvaliti tvari metilglioksal koja se ne nalazi u drugim vrstama meda.

Ovaj se med može koristiti kod raznih bolesti, kao zaštita tijela kod pada imuniteta, ali i za probavne smetnje ili rane na koži.

Zašto je manuka med poseban?

Manuka med nastaje samo na Novom Zelandu i to od samo jedne biljke. Za razliku od manuke, ostali cvjetni medovi nastaju od više biljaka, na više područja diljem svijeta.

Upravo je zbog svoje posebnosti i benefita ovaj med i nešto skuplji. Važno je paziti na sastav meda i gledati koliku količinu metilglioksala ima jer što je količina veća, to med ima bolja svojstva.

Sama kvaliteta i djelotvornost manuka meda se mjeri po skali koja se zove UMF (Unique Manuka Factor) ili MGO. Med koji ima 10 i više UMF je dovoljno jak da ima terapeutska svojstva.

Zašto je manuka med dobar?

Manuka med ima antibakterijska, antivirusna i protuupalna svojstva. Uz to, manuka med je i antioksidans. Zbog toga se koristi za razne bolesti i stanja.

Manuka med je dobar za:

1. Zacjeljivanje rana

Manuka med održava rane čistima i smanjuje pH vrijednost i na taj način omogućava brže zarastanje rana. Smanjuje i bol od opeklina. Osim toga, koristi se kod akni ili dermatitisa.

2. Poboljšava oralno zdravlje

S obzirom na svoja svojstva može štititi zube od nakupljanja plaka, a to onda može spriječiti pojavu gingivitisa ili bolesti desni.

3. Pomaže kod bolesti

Može ublažiti bolno grlo, ublažava kašalj, pomaže kod gripe ili prehlade da brže prođu i jača imunitet.

Freepik/Ilustracija

4. Pomaže u probavi

Ublažava upale i sluznicu kod dijabetičkih čireva na želucu. Ovaj med je dobar za razne probavne probleme poput proljeva, mučnine ili povraćanja.

Postoje li nuspojave manuka meda?

Manuka med može kod pojedinih osoba izazvati nuspojave. Može doći do alergijske reakcije, posebno kod osoba koje su alergične na pčele. Može utjecati na druge lijekove, pogotovo na kemoterapiju.

Isto tako, potrebno je paziti kako se uzima. Preporučene doze su jedna do tri žličice na dan.

Kada se pretjera, može doći do povišenja šećera u krvi. Manuka med se ne preporuča trudnicama, dojiljama i maloj djeci do godinu dana života jer postoji opasnost od botulizma.

Cijena manuka meda u Hrvatskoj

Manuka med je skup jer se teško pravi, odnosno jer se radi samo na Novom Zelandu i dijelovima Australije. Manuka biljka tako cvjeta samo nekoliko tjedana u godini, a svaka serija meda mora biti testirana i ocjenjuje se kvaliteta, što su dodatni troškovi.

Manuka med se može kupiti od OPG-ova, u ljekarni ili u specijaliziranim trgovinama. Cijena će ovisiti o veličini pakiranja, ali i o UMF-u.

Tako će pakiranje od 250 grama za med s UMF 10+ koštati 38 eura. S druge strane, u jednoj drogeriji će ovaj med u istoj gramaži, ali s oznakom UMF 550+ koštati 83 eura.

U ljekarni će med sa 100+ UMF u pakiranju od 500 grama koštati 52 eura.

Zaključak

Manuka med je posebna vrsta meda koja nastaje na Novom Zelandu. Mora imati oznaku kvalitete, koja ujedno i pokazuje koliko je med djelotvoran.

Manuka je pomoć kod brojnih stanja i bolesti, a mogu je koristiti gotovo svi u određenim količinama. Ipak, ovaj med je vrlo specifičan pa je zato i skuplji, a cijena će najviše ovisiti o broju UMF-a.