Mađarska ostaje najjeftinije tržište, s medijalnom cijenom od 8,75 eura u 2025., slijedi Češka s 9,47 eura, dok je Norveška daleko najskuplja s 17,60 eura. Austrija je u sredini s 11,50 eura, Švedska je na 10,94 eura, a Finska na 13,50 eura. Švedska i Finska zabilježile su blagi godišnji pad cijena na nacionalnoj razini, no Mađarska, Češka, Austrija i Norveška zabilježile su rast.