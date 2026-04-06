Pizza od palente: Recept za zdravo, brzo, ukusno jelo za dane kad vam se ne mijesi tijesto
Imamo recept za pizzu koja je gotova za manje od pol sata te je odličnog okusa s bilo kojim dodacima.
Pizza se nepravedno naziva "brzom" hranom jer je prva asocijacija na taj pojam nešto nezdravo. Međutim, pizzu se može napraviti i u zdravijoj varijanti, samo trebate zamijeniti podlogu od bijelog brašna nekim drugim.
Postoji mnogo varijanti zdrave pizze, a najpopularnija je ona s podlogom od cvjetače ili pak ona od palente.
Kod izrade podloge od palente zapravo nema puno filozofije. Klasično tijesto zamijeni se kuhanom i ohlađenom palentom koja se oblikuje u podlogu poput pizze. Takva varijanta osobito je praktična za dane kada želite pojesti nešto brzo, a opet zdravo i lagano za probavu.
Ovakva pizza jednako dobro funkcionira kao brz ručak, večera ili užina za posao sljedeći dan.
Recept za pizzu od palente
Količine sastojaka za ovo jelo su okvirne i uvijek ih možete prilagoditi veličini kalupa i broju osoba. Također, možete ju vrlo lako prilagoditi vegetarijancima, high‑protein varijanti ili jednostavno onome što imate u hladnjaku.
Sastojci za podlogu:
- 200 g palente (instant ili klasična)
- 700 do 800 ml vode ili povrtnog temeljca
- 1 žličica soli
- 1 do 2 žlice maslinova ulja
- 50 do 80 g ribanog sira (gauda, mozzarella ili parmezan)
Sastojci za nadjev:
- 3 do 4 žlice umaka od rajčice ili passate
- 150 do 200 g naribane mozzarelle ili drugog sira koji se dobro topi
- 80 do 100 g šunke, pureće šunke ili drugog suhomesnatog proizvoda po želji
- šaka cherry rajčica, maslina ili gljiva
- sušeni origano, bosiljak, papar
- svježa rukola ili listići bosiljka za posipanje
Priprema:
Za početak skuhajte palentu prema uputama na pakiranju, ali malo gušće nego što biste je inače kuhali. Kad je gotova, umiješajte u nju malo maslinova ulja i ribanog sira da bude kompaktnija i ukusnija.
Zatim je još toplu prebacite u namašćen kalup ili na papir za pečenje te je žlicom ili špatulom ravnomjerno razvucite u krug ili pravokutnik debljine otprilike 1 do 1,5 cm.
Pecite je na 200 °C oko 10‑ak minuta, dok rubovi ne počnu lagano rumeniti. Ovaj korak je važan da se podloga učvrsti i ne bude premekana. Tek onda dodajte umak, sir i ostale sastojke pa vratite u pećnicu još 10 do 15 minuta, dok se sve ne zapeče, sir otopi, a rubovi lagano ne posmeđe.
Dodatni savjeti za hrskavost
Osim toga je skuhate gušće, trik da podloga od palente bude što više nalik pravom tijestu je da ne pretjerate s umakom od rajčice i tekućim sastojcima. Previše vlage može omekšati podlogu. Bolje je dodavati manje, ali koncentriraniji, gušći umak.
Ako želite dodatni wow efekt, nakon pečenja dodajte malo svježe rukole, listiće bosiljka ili par kapi maslinovog ulja na vrh.
Zašto je palenta dobra?
Palenta je jednostavna namirnica od kukuruzne krupice, a način na koji je pripremite i s čim je kombinirate uvelike određuje koliko će obrok biti zdrav.
Kukuruz ne sadrži gluten pa je palenta prirodno bezglutenska namirnica, ali uz važnu napomenu da osobe s celijakijom trebaju birati certificirane proizvode zbog mogućih tragova glutena u preradi.
Osim toga, palenta je bogata složenim ugljikohidratima koji postupno otpuštaju energiju, što može pomoći da se dulje osjećate sito. U kombinaciji s proteinima i povrćem čini solidnu bazu za uravnotežen obrok.
Sama po sebi, palenta sadrži vrlo malo masti, a koliko će obrok s njom biti lagan ovisi o količini dodanog sira, ulja i ostalih sastojaka. Kukuruz sadrži i neke vitamine skupine B te minerale, no precizne količine ovise o proizvodu i načinu obrade.
