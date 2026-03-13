dobio nagradu
Dječak primijetio nesklad u priručniku za pilote: „Koji petogodišnjak to zna?“
Petogodišnji dječak koji obožava avione primijetio je da se u priručniku za obuku pilota nešto ne podudara. Njegovo otkriće oduševilo je vodstvo zrakoplovne kompanije.
William Hines, koji je nedavno napunio pet godina, iz grada Arvada u američkoj saveznoj državi Colorado, opsjednut je avionima.
„Volim letjeti“, rekao je petogodišnjak za Next 9News. „Avioni te odvedu s jednog mjesta na drugo puno brže nego auto. Ne moram pješačiti 7.000 milja.“
Williamova majka Amber Hines kaže da je njegovo oduševljenje time kako stvari funkcioniraju počelo gotovo odmah nakon rođenja.
„Ležao je na trbuhu, promatrao kako se kotači okreću, razumio kako rade osovine i rastavljao svoje autiće“, rekla je, prenosi N1 Slovenija.
„Vrlo je tehnički nadaren, pa mi se čini sasvim prirodnim da je želio saznati više o još zanimljivijim stvarima.“
Williamovo 'zrakoplovno putovanje' počelo je posjetima zračnoj luci Rocky Mountain Metro, gdje je promatrao dolaske i odlaske aviona.
No njegova majka kaže da je njegovo oduševljenje doista uzletjelo zahvaljujući poznanstvu s pilotom kompanije Southwest Airlines po imenu Josh.
Josh ga je posjetio u uniformi i proveo s njim dva sata, tijekom kojih su pregledavali avionske karte i razgovarali o detaljima komercijalnog zrakoplovstva.
Petogodišnjaku je donio i interni priručnik za obuku kompanije Southwest – opsežan vodič koji obuhvaća zrakoplovne sustave, sigurnosne postupke i operativne protokole.
Kakvo nepodudaranje je primijetio William?
Upravo dok je pregledavao priručnik, William je primijetio nešto neobično.
„Otkrio sam da se dva prikaza terena nisu podudarala. Uopće se nisu podudarala“, rekao je i objasnio da je „jedna strana udaljenija, a druga bliža“.
Williamova majka detaljnije je objasnila što je primijetio. Petogodišnjak je s Joshem pregledavao raspored pilotske kabine i instrumente kada je primijetio da prikazi različito prikazuju teren.
„Jedan je teren prikazivao približen, a drugi kao udaljen“, rekla je Hines.
Kada je Williamova majka priču podijelila na internetu, ona je stigla do izvršnog direktora Southwest Airlinesa Boba Jordana, koji je petogodišnjaka i njegovu obitelj pozvao u Dallas na VIP obilazak centra za obuku kompanije.
Tijekom posjeta William je upoznao tim centra, a isprobao je i simulator letenja.
Ni na pitanje što želi biti kad odraste William nije oklijevao ni trenutka – pilot.
„Tako mogu prevoziti ljude na neko mjesto, ne samo sebe. Recimo 140 ljudi na neko mjesto“, objasnio je svoj izbor.
„Koji petogodišnjak to zna?“
Što se tiče nepodudaranja koje je William primijetio, njegova majka je rekla da je kompanija Southwest kasnije objasnila da u priručniku zapravo nije bila riječ o pogrešci.
No koji bi petogodišnjak uopće primijetio takav detalj? Prema riječima njegove majke – samo William.
„Koji petogodišnjak to zna? Tek je napunio pet godina“, rekla je Hines.
„Ali znam i da je čovjek detalja i da primjećuje stvari. Sluša baš sve i informacije doista upija.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare