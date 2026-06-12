Pripremite se na nove gužve: Od sutra radovi i nova prometna regulacija na više lokacija u Zagrebu

Grad Zagreb/N1

Od 13. lipnja i tijekom srpnja počinju radovi na zagrebačkim prometnicama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži na više lokacija pa će biti uspostavljena privremena regulacija prometa, najavili su u petak iz Ureda Gradonačelnika, uz popis najvećih radova.

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"Ljeto koristimo za izvođenje najzahtjevnijih infrastrukturnih radova upravo zato što su prometna opterećenja manja nego tijekom ostatka godine. Tako možemo ubrzati realizaciju projekata i istovremeno smanjiti njihov utjecaj na svakodnevni život građana", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Najavio je da se nastavlja s ulaganjima u prometnu i komunalnu infrastrukturu diljem grada kako bi se poboljšala kvaliteta života i sigurnost svih sudionika u prometu.

Vukovarska od Ozaljske do Andrašecove od 13. lipnja zatvorena za promet

U tijeku je cjelovito uređenje Ulice grada Vukovara na dionici od Ozaljske do Ulice Florijana Andrašeca gdje se provodi obnova vodovodne mreže pa je tako dosad obnovljeno 500 metara magistralnog cjevovoda, a sljedeća faza projekta počinje 13. lipnja u šest sati obnovom same prometnice.

Radovi će obuhvatiti uređenje kolnika, izgradnju biciklističke staze i postavljanje nove javne rasvjete. Tijekom izvođenja radova navedena dionica bit će i zatvorena za promet, dok će u Tratinskoj ulici privremeno biti uspostavljen dvosmjerni promet. Planirano trajanje radova je do početka rujna.

Obnova nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama počinje 14. lipnja. Tijekom sljedeća tri mjeseca izvodit će se radovi na gornjem dijelu nadvožnjaka, uključujući izgradnju dodatne prometne trake za lijevo skretanje prema Zagrebačkoj cesti.

Emica Elvedji/PIXSELL

Zbog obnove pruge, tramvajski promet u Zvonimirovoj privremeno će zamijeniti autobusi

Važan dio ljetnih zahvata odnosi se na tramvajsku infrastrukturu - 15. lipnja počinje obnova tramvajske pruge u Zvonimirovoj ulici na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove ulice, pri čemu će tramvajski promet privremeno biti zamijenjen autobusnom linijom 602. Najzahtjevniji dio radova očekuje se sredinom srpnja na raskrižju Ulice kralja Zvonimira i Ulice Pavla Šubića. Planirano trajanje radova je do 7. rujna.

Početkom srpnja pa do sredine kolovoza slijedi i obnova tramvajske infrastrukture na raskrižju Ulice grada Vukovara i Savske ceste. Nakon prošlogodišnje obnove dviju tramvajskih skretnica, ovog će se ljeta rekonstruirati još tri križališta te četiri skretnice s pripadajućim tračnicama.

Na Selskoj cesti nastavljaju se koordinirani radovi na obnovi vodovodne i plinske mreže. Od 23. lipnja do početka rujna provodit će se druga faza rekonstrukcije vodovoda između Baštijanove i Zagorske ulice, dok se od početka srpnja do početka kolovoza nastavlja rekonstrukcija plinske mreže na dionici od Zagorske do Zlatarske ulice.

Radovi i u Vukomercu do rujna

Od 23. lipnja kreće i rekonstrukcija plinovoda u Ulici Vukomerec, na dionici od Ulice Marijana Čavića do Ulice Siniše Glavaševića. Nakon završetka radova prometnica će biti asfaltirana u punoj širini. Radovi će biti završeni u prvoj polovici rujna.

Iz zagrebačke Gradske uprave podsjetili su da je tijekom proteklih mjeseci završena rekonstrukcija treće razine petlje Držićeva i obnova nadvožnjaka na Ljubljanskoj aveniji kod Jankomira.

Uspješno je izvedena i privremena regulacija prometa i izgradnja premosnice na Slavonskoj avenije zbog zatvaranja podvožnjaka ispod Savske ceste kod Vjesnikova nebodera. "Premosnica se pokazala iznimno učinkovitom te je nedavno ponovno aktivirana tijekom rušenja Vjesnikova nebodera", napomenuli su.

Radovi u tijeku idu prema planu

Također su istaknuli da se rekonstrukcija nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske ceste odvija sprema planu, na Sarajevskoj cesti u promet je pušten istočni dio novoizgrađene prometnice, dok je završetak cijelog projekta planiran početkom rujna.

U završnu fazu ulaze i radovi na rekonstrukciji tramvajske pruge u Ulici kneza Branimira. "Nakon što je prošle godine obnovljena dionica od Trga kralja Tomislava do Draškovićeve ulice, do kraja lipnja bit će završeni radovi i do Ulice Pavla Šubića, a tramvajski promet bit će pušten u ponedjeljak 15. lipnja", najavili su.

Uz navedene projekte, tijekom lipnja i srpnja nastavljaju se asfaltiranja prometnica te uređenje nogostupa, biciklističkih staza i autobusnih ugibališta na brojnim lokacijama u gradu.

Sve informacije o aktualnim radovima i privremenim regulacijama prometa za vrijeme tih radova dostupne su na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr , dok se podaci o prometu redovito ažuriraju i putem navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze, poručili su iz Grada Zagreba.