Na Mundijalu su u igri milijarde, ali najveći je dobitnik uvijek jedan

Od prvenstva će svakako koristi imati 11 američkih gradova u kojima će se igrati utakmice, ali za cijelu državu učinak će biti ograničen. Za pojedine tvrtke i sektore Svjetsko prvenstvo može biti iznimno unosan posao. U tom smislu turnir podsjeća na samo natjecanje: postoji jedan veliki pobjednik, ali mnogo onih koji ne ostvaruju dobit. Za razliku od nogometnog terena, pobjednik izvan njega gotovo je uvijek isti – FIFA.