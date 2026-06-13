"Tvoj rizik, moj profit"
Na Mundijalu su u igri milijarde, ali najveći je dobitnik uvijek jedan
Svjetsko nogometno prvenstvo nije samo najveći sportski događaj na svijetu, nego i golemi poslovni projekt vrijedan milijarde. Dok se troškovi i posljedice često prelijevaju na druge, najveći financijski dobitnik gotovo uvijek ostaje isti – FIFA.
Tijekom sljedećih pet tjedana očekuje se da će utakmice na stadionima Svjetskog prvenstva pratiti oko šest milijuna navijača, dok bi susrete putem televizijskih ekrana i digitalnih platformi trebalo pratiti oko šest milijardi ljudi diljem svijeta. To su procjene FIFA-e, a takva globalna pozornost donosi i golema poslovna očekivanja tvrtkama povezanim s turnirom.
Navijači će novac trošiti u hotelima, restoranima i prijevozu, zrakoplovne kompanije očekuju povećanu potražnju, a proizvođači sportske opreme računaju na prodaju dresova i suvenira. No, od milijuna gledatelja i goleme medijske pažnje uvjerljivo najviše koristi ima sama FIFA. Riječ je o njezinu natjecanju, a krovna svjetska nogometna organizacija ima gotovo potpunu kontrolu nad planiranjem i provedbom turnira, piše za Deutsche Welle Anne-Catherine Beck.
A to znači – ogroman novac. Međunarodna federacija očekuje prihode od nekoliko milijardi eura, procjenjuje Florian Pfeffel, profesor sportskog menadžmenta na visokoj školi accadis u Bad Homburgu za njemački javni servis ARD.
"FIFA je gospodarski pobjednik turnira", kaže Pfeffel. Za aktualni ciklus Svjetskog prvenstva, koji je započeo 2023. godine i kulminira ovogodišnjim natjecanjem, FIFA je postavila cilj od 13 milijardi dolara prihoda. To je znatno više nego na prethodnom prvenstvu u Kataru, gdje je FIFA prihodovala između sedam i osam milijardi dolara.
Dio povećanja prihoda povezan je i s visokim cijenama ulaznica koje određuje FIFA. Ulaznica za prvu utakmicu turnira u SAD-u bila je oko 850 eura. Cijene ulaznica za prvenstvo koje se održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi premašuju sve dosadašnje iznose.
Veće prihode donosi i odluka FIFA-e da prvi put poveća broj sudionika na 48 reprezentacija. Time se broj utakmica povećava sa 64 na čak 104. Više reprezentacija znači više susreta, a dok igrači i izbornici upozoravaju na dodatno opterećenje, za FIFA-u to znači veći prihod od oglašavanja, sponzorstava i prodaje ulaznica. Ipak, najveći dio novca dolazi iz drugog izvora.
"Ako pogledamo raspodjelu prihoda s posljednjeg Svjetskog prvenstva, odnosno razdoblje od 2019. do 2022., vidimo da nešto više od 50 posto prihoda dolazi od televizijskih prava, gotovo 30 posto od sponzorstava, oko deset posto od prodaje ulaznica, dok nešto više od pet posto otpada na ostale izvore", objašnjava Pfeffel.
"Tvoj rizik, moj profit"
Glavni izvor prihoda FIFA-e zato su prava prijenosa. Televizijske kuće i streaming platforme, poput Comcaste, MagentaTV-a ili DAZN-a, kupuju prava na emitiranje prvenstva, očekujući zauzvrat veći broj pretplatnika i veće prihode od oglašavanja. Koliko točno plaćaju za ta prava, nije poznato ni stručnjacima. Za razliku od televizijskih prava za Bundesligu, FIFA prava ne prodaje putem javnih dražbi, nego se ugovori sklapaju iza zatvorenih vrata između federacije i ponuđača.
Koliko će se takva ulaganja na kraju isplatiti medijskim kućama, teško je procijeniti, kaže Pfeffel. "Hoće li se ulaganje isplatiti, ovisi o zemlji, paketu prava, ali i sportskom uspjehu vlastite reprezentacije". Što reprezentacija dalje dogura na turniru, veće je zanimanje javnosti. "Tada gledatelji češće prate utakmice i spremniji su ugovarati dodatne pretplate", dodaje.
Dobit raspoređena neravnomjerno
Gospodarski učinci Svjetskog prvenstva nisu jednako raspoređeni. Dok FIFA i pojedine medijske platforme ostvaruju goleme prihode, velik dio troškova ostaje na državama domaćinima i lokalnim zajednicama.
Izgradnja i obnova stadiona, prometna infrastruktura, sigurnost i organizacija često se financiraju javnim novcem. Kritičari već godinama upozoravaju da troškovi nerijetko premašuju kasnije prihode te da teret na kraju snose porezni obveznici.
Često se ističe da velika sportska natjecanja potiču gospodarstvo, ali stvarni učinak često je znatno skromniji nego što se prikazuje. Prema procjenama FIFA-e i Svjetske trgovinske organizacije, petotjedni turnir mogao bi američkom gospodarstvu donijeti oko 17 milijardi dolara.
No, u odnosu na veličinu američkog gospodarstva taj je iznos gotovo zanemariv, smatra Christoph Breuer, profesor sportskog menadžmenta na Njemačkoj visokoj školi za sport u Kölnu. "Čak i ako se ostvari tih 17 milijardi dolara, učinak će se teško moći mjeriti", kaže Breuer. Bruto domaći proizvod SAD-a iznosi oko 30 bilijuna dolara, što znači da bi prihod od turnira predstavljao tek oko 0,05 posto gospodarstva.
Od prvenstva će svakako koristi imati 11 američkih gradova u kojima će se igrati utakmice, ali za cijelu državu učinak će biti ograničen. Za pojedine tvrtke i sektore Svjetsko prvenstvo može biti iznimno unosan posao. U tom smislu turnir podsjeća na samo natjecanje: postoji jedan veliki pobjednik, ali mnogo onih koji ne ostvaruju dobit. Za razliku od nogometnog terena, pobjednik izvan njega gotovo je uvijek isti – FIFA.
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