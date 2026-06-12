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hzmo objavio

Dobre vijesti: Uskoro počinje isplata naknade

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Hina
|
12. lip. 2026. 11:07
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Euro
Pixabay/Ilustracija

U srijedu, 17. lipnja, počinje isplata doplatka za djecu za svibanj, izvijestio je u petak Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Doplatak za djecu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 djece, stoji u kratkom priopćenju.

Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a - www.mirovinsko.hr.

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