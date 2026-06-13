Mesić: Čudim se ovima s oznakama "endehazije". Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo

"Gradonačelnik i njegova vlast stavljaju se na stranu jedne ideologije i samo jedne ideološke skupine i financiraju samo ono što oni smatraju da treba i to je duboko nemoralno i kontra ljudskih prava i rezultat je politike inkubatora iz kojeg sami dolaze", rekao je Peternel, dodavši kako je politička poruka da se pjeva "u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda pod krinkom oslobođenja i 22. lipnja".