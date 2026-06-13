KONCERT PARTIZANSKE PJESME
Mesić: Čudim se ovima s oznakama "endehazije". Bez antifašizma pola Hrvatske ne bi bilo
U povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u subotu je održan koncert partizanske pjesme u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH i Grada Zagreba
U programu je nastupio Mješoviti zbor Lira koji je izveo partizansku koračnicu "Po šumama i gorama", "Crvene makove", "Padaj silo i nepravdo" te "Internacionalu". Zbor Prosvjeta izveo je "Bella ciao" na hrvatskom jeziku, "Marjane, Marjane" i "Bilećanku", a zbor Praksa "Pjesmu slobodi" i druge.
Orešković: Ovdje smo da ne zaboravimo kako smo došli do slobode u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu
Uoči koncerta saborska zastupnica Dalija Orešković (DOSIP) podsjetila je u izjavi medijima da je Dan antifašističke borbe koji se obilježava 22. lipnja hrvatski državni praznik od 1991., od vremena predsjednika Franje Tuđmana i razdoblja kada se Hrvatska branila u Domovinskom ratu i bila jedinstvena i ujedinjena.
Ustvrdila je da Hrvatskoj rastu politike snage koje žele krivotvoriti hrvatsku povijest i izokrenuti društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti, a tome, poručila je, jasno i otvoreno treba reći dosta.
Orešković je naglasila i da nitko na lijevo- progresivnoj političkoj sceni nikada nije opravdavao komunističke zločine niti je ljubitelj Jugoslavije niti želi njezin povratak. Hrvatski narod bio je jedinstven i ujedinjen kada se na referendumu odlučio za samostalnu i neovisnu državu, no ona je utemeljena na vrijednostima antifašizma, istaknula je.
U ime svih generacija koje su se borile za hrvatsku slobodu, današnjih i svih budućih, ovdje smo da ne zaboravimo kako smo do te slobode došli u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu i kako tu slobodu trebamo sačuvati i za buduće naraštaje, poručila je Orešković.
Mesić: Čudim se oznakama 'endehazije', pa pola Hrvatske ne bi bilo
Bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić izjavio je da se antifašistička borba premalo spominje u hrvatskom političkom prostoru.
"Bilo bi bolje da se spominje više, jer bez antifašizma i antifašističke borbe danas Hrvatske ne bi bilo. To bi mogli zapamtiti oni koji ne poznaju ništa iz povijesti i ništa nisu naučili. Dobro je da se to onda na ovaj način evocira", rekao je Mesić.
Da antifašizam nije pobijedio - kako bi taj svijet izgledao?, Hrvatske ne bi bilo. Čudim se ovima s oznakama 'endehazije', pa pola Hrvatske ne bi bilo - Dalmacije, otoka, Rijeke, Međimurja, Istre.
'Za dom spremni' je fašistički pozdrav montiran da podsjeća na njemačkog okupatora i ne znam kome više treba ustaški pokret, rekao je Mesić.
Peternel: Koncert partizanskih pjesama čista provokacija
Saborski zastupnik i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel uoči održavanja Koncerta partizanskih pjesama pod pokroviteljstvom Grada Zagreba ustvrdio je u subotu kako se radi o čistoj provokaciji, prozvavši gradonačelnika da on i njegova vlast financiraju samo ono što oni smatraju da treba.
Koncert partizanske pjesme danas u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organiziraju Grad Zagreb i Savez antifašista u prigodi Dana antifašističke borbe i obilježavanja 85. obljetnice početka Narodnooslobodilačke borbe Hrvatske.
Predstavnici stranke DOMiNO poručili su na konferenciji za novinare ispred Koncertne dvorane da se "pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim koji je označio početak okupacije Hrvatske, političkih progona i masovnih zločina nad hrvatskim narodom".
"Gradonačelnik i njegova vlast stavljaju se na stranu jedne ideologije i samo jedne ideološke skupine i financiraju samo ono što oni smatraju da treba i to je duboko nemoralno i kontra ljudskih prava i rezultat je politike inkubatora iz kojeg sami dolaze", rekao je Peternel, dodavši kako je politička poruka da se pjeva "u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda pod krinkom oslobođenja i 22. lipnja".
Poručio je kako dobro znaju što znači partizanski pokret za modernu Republiku Hrvatsku u kojoj se svaki tjedan otkrivaju nove jame i zločini, koji je, nastavio je Peternel, donio 45 godina terora, okupaciju jugoslavenske vojske, nametanje države koja nije bila po volji hrvatskom narodu.
"Neka pjeva tko što želi, ali smo protiv da se to financira javnim novcem", rekao je Peternel, ocijenivši da je to još jedan pokazatelj kako funkcionira grad Zagreb i društvo u cjelini.
Odgovarajući novinarima, potpredsjednik stranke DOMiNO rekao je kako se Tomašević skriva iza države, jer zna da je to duboko prijeporno, nemoralno i poprilično protuzakonito.
"Ključno je da se 22. lipnja treba ukinuti i tada ne bi bilo mogućnosti da se 'partizanskim bandama', gradskim novcem pričinjava čast. Antifašistički pokret donio je mnoge zločine i to ne možemo zaboraviti, a jugoslavenska vojska koja je ušla u Zagreb u tzv. danu oslobođenja nametnula je drugu državu. Ne možete Zagreb oslobađati jugoslavenskom vojskom", naglasio je Peternel.
Na novinarsku napomenu da su neki lani 5. srpnja na dan Thompsonovog koncerta na zagrebačkim ulicama skandirali Anti Paveliću, Peternel je rekao da su to bili izolirani slučajevi, dodavši da je to neusporedivo i nije bilo sponzorirano javnim novcem.
Upitan za obilježavanje godišnjice početka antifašističke borbe u Brezovici na koju će doći i državni vrh, Peternel je rekao da će i tamo doći i održati konferenciju za novinare.
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