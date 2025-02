FOTO / Ovo je objava Bijele kuće za Valentinovo

Podijeli :

Bijela kuća objavila je pjesmicu povodom Valentinova.

Bijela kuća je na svojim društvenim mrežama objavila čestitku povodom Valentinova.

Čestitka sadrži stihove:

“Roses are red,

Violets are blue,

Come here illegally,

And we’ll deport you.”

“Sretno Valentinovo”, stoji u opisu objave.

Objava je popraćena slikom predsjednika Trumpa i direktora ICE-a Thomasa Homana.

