"Havaji Europe" proglašeni "najtrendi" destinacijom u 2026. godini.

TripAdvisor je upravo objavio svoje nagrade Travellers’ Choice Awards „Najbolje od najboljih“ za 2026. godinu. Postoji nekoliko kategorija, a jedna od najuzbudljivijih je „Destinacije u trendu“, osmišljena kako bi se istaknula mjesta koja bi mogla postati novi favoriti turista iz cijelog svijeta.

Mali atlantski otok Madeira proglašen je najtrendi destinacijom na svijetu. Portugalski arhipelag ponekad se naziva „Havajima Europe“ zahvaljujući dramatičnim vulkanskim krajolicima, zadivljujuće plavom moru i obilju pješčanih plaža.

Prema TripAdvisoru, najveće atrakcije Madeire su njezina „prekrasna arhitektura i blaga klima tijekom cijele godine“, iako zime mogu biti nešto kišovitije nego na Havajima. Otok nije toliko prepun turista kao Kanarski otoci i druga popularna turistička odredišta te je prilično opušten tijekom većeg dijela godine.

Tbilisi, glavni grad Gruzije, zauzeo je drugo mjesto na ljestvici najpopularnijih destinacija na svijetu, nudeći posjetiteljima nešto što je, prema TripAdvisoru, „kao da je izašlo ravno sa stranica gotičke bajke“. Chicago je bio treći, zahvaljujući pristupačnom javnom prijevozu, živahnoj kulturnoj sceni i izvrsnoj hrani.

Nagrade se temelje na podacima iz 2025. godine, a u obzir su uzeti „kvaliteta i količina recenzija“ koje je pojedina destinacija dobila tijekom proteklih 12 mjeseci, prenosi Nova.rs.

Turističke destinacije u trendu za 2026. godinu:

Madeira, Portugal



Tbilisi, Gruzija



Chicago, SAD



Qui Nhon, Vijetnam



Puerto Escondido, Meksiko



Milano, Italija



Glasgow, Ujedinjeno Kraljevstvo



Abu Dhabi, UAE



Recife, Brazil



San Carlos de Bariloche, Argentina