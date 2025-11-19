Magazin Time Out objavio je kratku listu najboljih zimskih “city break” destinacija, a na prvom mjestu našla se Atena u Grčkoj, koju opisuju kao najpodcjenjenije odredište za putovanje u ovo doba godine.
Zima je stigla i sa sobom donijela razdoblje u kojem bi mnogi radije ostali u krevetu pod toplim pokrivačem. Međutim, ako ste spremni izaći van, otkrit ćete da i kratki zimski izlet može biti sasvim dovoljan, piše Klix.
Osim bijega od božićne gužve i nečeg čemu se možete radovati, postoji još jedna prednost: možete posjetiti neke od najpoznatijih europskih gradova bez mnoštva turista koji ometaju vaš obilazak.
Magazin Time Out objavio je svoju listu najboljih zimskih “city break” destinacija u Europi, a na vrhu je Atena.
Grčki glavni grad poznat je kao ljetna destinacija s temperaturama koje ljeti dosežu i do 40 stupnjeva Celzija, ali Time Out piše kako je grad zapravo mnogo ugodniji u ovom dijelu godine.
John Ovans iz Time Outa toliko je zavolio Atenu tijekom zime da je odlučio provesti cijelu sezonu tamo prošle godine. Prema njegovim riječima, “grad nikada ne upada u potpuno hibernacijsko stanje”, što znači da ima mnogo toga za raditi od rujna do ožujka.
Ovans smatra da Atena može “preuzeti krunu Lisabona” kao vodeća europska destinacija za digitalne nomade, zahvaljujući jeftinom životu, toplom načinu života i zanimljivoj, pomalo sirovijoj eleganciji.
Vrijeme je iznenađujuće ugodno, a za lijepa zimskog dana temperature mogu doseći i do 20 stupnjeva.
Druga najpodcjenjenija destinacija za zimski odmor na listi je Venecija. Ovaj grad poznat je po gužvama, ali ako putovanje planirate za siječanj ili veljaču, situacija je mnogo opuštenija.
Madrid je zauzeo treće mjesto. U osnovi, ako želite odmor bez borbe s drugim gostima za toplu čokoladu u centru grada, ovo je pravo mjesto za vas.
