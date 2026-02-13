brojke za valentinovo
INFOGRAFIKA / Koliko se ljudi udalo 1960., a koliko 2024.? DZS statistiku povezao s najvećim ljubavnim hitovima
Državni zavod za statistiku (DZS) uoči Valentinova objavio je prigodnu top-listu najvećih ljubavnih hitova, povezujući najpoznatije ljubavne pjesme sa statističkim pokazateljima o stanovništvu, brakovima, gospodarstvu i turizmu u Hrvatskoj.
Tijekom 2024. u Hrvatskoj sklopljeno 17.206 brakova
Na prvom mjestu popisa je soul-klasik "When a Man Loves a Woman" Percyja Sledgea, uz koju DZS navodi podatak da je prema procjeni sredinom 2024. u Hrvatskoj živjelo 51,3 posto žena i 48,7 posto muškaraca.
Slijedi "At Last" Ette James, koja je svjetsku popularnost stekla 1961., a povezana je s podatkom da je u veljači 2024., mjesecu koji se simbolično veže uz Dan zaljubljenih, sklopljen 601 brak. Tijekom cijele 2024. u Hrvatskoj je sklopljeno 17.206 brakova, dok ih je, primjerice, 1960. bilo 36.761.
Na listi je i kultna filmska pjesma "(I’ve Had) The Time of My Life" Billa Medleyja i Jennifer Warnes iz filma "Prljavi ples" (1987.), uz koju DZS donosi podatke o prosječnoj dobi stupanja u brak, koja se tijekom desetljeća kontinuirano povećava. Godine 1980. žene su u brak ulazile s prosječno 22,3 godine, a muškarci s 25,7, dok je 2024. prosječna dob iznosila 29,8 godina za žene i 32 godine za muškarce.
Balada "My Heart Will Go On" Céline Dion, proslavljena filmom "Titanic", povezana je s pomorskim turizmom. U hrvatske morske luke 2025. uplovilo je 95 stranih kruzera koji su ostvarili 758 putovanja s ukupno 1,1 milijun putnika.
Od 80-ih smanjio se broj razvoda
Pjesmu "It Must Have Been Love" švedskog dua Roxette glazbeni kritičari opisuju kao najtužniju pjesmu o prekidu svih vremena. Stoga je poslužila kao poveznica s podacima o razvedenim brakovima. U 2024. godini zabilježen je 4.961 razvod, dok su samo 1980. i 2020. godine bilježile i više od pet tisuća razvoda.
Među klasicima je i "Can’t Help Falling in Love" Elvisa Presleya, uz podatak da su Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija 2024. imale najvišu stopu sklopljenih brakova - 5,6 na tisuću stanovnika, dok je državni prosjek iznosio 4,5.
Na popisu je i "I Will Always Love You" Whitney Houston, čija je verzija pjesme legendarne country kantautorice Dolly Parton postala jedan od najprodavanijih singlova, a DZS ju je povezao s tržištem rada. U zaštitnim i istražnim djelatnostima u prosincu 2025. bilo je zaposleno 12.789 osoba, od čega oko 80 posto muškaraca.
Ljestvicu zaključuje "The Power of Love" grupe Frankie Goes to Hollywood, veliki hit 80-ih, uz podatak da je u Hrvatskoj 2024. proizvedeno oko tisuću svjetiljki, simbolično povezanih s romantičnom atmosferom.
Kao 'bonus track' izdvojena je pjesma "Ljubav se zove imenom tvojim" Dine Dvornika kojom DZS poziva građane da u statističkoj tražilici imena pronađu podatke vezane uz ime voljene osobe.
