INFOGRAFIKA / Koliko se ljudi udalo 1960., a koliko 2024.? DZS statistiku povezao s najvećim ljubavnim hitovima

Na listi je i kultna filmska pjesma "(I’ve Had) The Time of My Life" Billa Medleyja i Jennifer Warnes iz filma "Prljavi ples" (1987.), uz koju DZS donosi podatke o prosječnoj dobi stupanja u brak, koja se tijekom desetljeća kontinuirano povećava. Godine 1980. žene su u brak ulazile s prosječno 22,3 godine, a muškarci s 25,7, dok je 2024. prosječna dob iznosila 29,8 godina za žene i 32 godine za muškarce.