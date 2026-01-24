Ovih pet pogrešaka morate izbjegavati pri korištenju friteze na vrući zrak

Friteze na vrući zrak vrlo su popularni kućanski aparati, no kako ih sve više ljudi koristi nepravilno, "Ninja Kitchen" je podijelio najčešće pogreške koje treba izbjegavati.
Friteze na vrući zrak posljednjih su godina stekle veliku popularnost jer omogućuju brzo kuhanje uz malo ili nimalo ulja. U njima možete pripremati gotovo sve — meso, krumpir, pa čak i kolače.
Na tržištu postoji mnogo modela, ali svi rade na sličan način. "Ninja Kitchen" je otkrio najčešće pogreške koje ljudi rade, kao i svoje najbolje savjete za sigurno korištenje ovog uređaja, prenosi Express.
Zamatanje hrane papirom za pečenje ili aluminijskom folijom
Stručnjaci su rekli: „Iako je sigurno koristiti papir za pečenje i aluminijsku foliju u fritezi na vrući zrak, mnogi korisnici to rade na nepravilan način.
Prekrivanje ili zamatanje hrane papirom za pečenje ili aluminijskom folijom može blokirati protok zraka u fritezi, a ako papir ili folija nisu pravilno učvršćeni, postoji povećan rizik od požara ako dođu u kontakt s grijačima.
Kada ih koristite, važno je da papir ili foliju stavite ispod hrane ili ispod rešetke, kako bi težina hrane držala papir na mjestu i spriječila njegovo podizanje tijekom kuhanja.”
Korištenje previše ulja
Korištenje prevelike količine ulja u fritezi na vrući zrak može dovesti do viška dima, masne hrane i neravnomjernog pečenja.
Za razliku od tradicionalnih metoda kuhanja, ovi uređaji zahtijevaju vrlo malo ulja, a u većini slučajeva dovoljan je lagani sprej kako bi se postigao željeni rezultat.
Neprotresanje ili neokretanje hrane
Stručnjaci kažu: „Ako ne protresete ili ne okrenete hranu tijekom kuhanja, to može poremetiti cirkulaciju vrućeg zraka u fritezi i dovesti do neravnomjernog pečenja.
Kod korištenja friteze na vrući zrak važno je protresti ili okrenuti hranu na polovici vremena kuhanja kako bi zrak mogao doprijeti do svih strana hrane, što osigurava ujednačene rezultate i optimalnu hrskavost.”
Preskakanje predzagrijavanja
Preskakanje faze predzagrijavanja može utjecati na vrijeme kuhanja i krajnji rezultat.
Predzagrijavanje uređaja omogućuje da on dosegne optimalnu temperaturu prije početka kuhanja, što pomaže da se hrana ravnomjernije ispeče i dobije bolju teksturu.
Pretrpavanje košare
Punjenje košare iznad preporučenog kapaciteta može ograničiti protok zraka i spriječiti pravilnu cirkulaciju vrućeg zraka.
To može rezultirati neravnomjernim pečenjem, duljim vremenom kuhanja i pojavom viška dima. U nekim slučajevima, pretrpavanje uređaja može čak dovesti do pregrijavanja.
