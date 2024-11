Želite registracijsku oznaku po želji? Evo koliko košta i koja su ograničenja

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pravo korištenja registarskih pločica po izboru je je pet godina od dana registracije vozila. Naravno, može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade.

Ukoliko ste to od uvijek željeli, ali niste se do sada upuštali u tu priču ili ste baš tako nešto upravo sad poželjeli za sebe, normalno je da vas zanimaju dvije ključne informacije. Koja je cijena i koliko se čeka i odakle zapravo krenuti, kome se obratiti?

Ključni igrač za prvi i posljednji korak je stanica za tehnički pregled vozila. Tamo iskazujete svoje želje i zahtjeve i tamo se registarske tablice dobiju u konačnici, ali ako je riječ o registarskim pločicama po izboru Ministarstvo unutarnjih poslova ima i te kako važnu ulogu u tom procesu, piše HAK Revija.

Kosovo više neće pokrivati državne simbole na srpskim registracijskim tablicama

No, informiranosti radi, primarno treba napraviti oštru podjelu između registarskih pločica po narudžbi (npr. ZG 2810 – TT) i registarskih pločica po izboru (npr. ZG MAJA – 00). Registarske pločice po narudžbi cjenovno su daleko povoljnije od registarskih pločica po izboru tj. onih u koje možete uglaviti i vlastito ime ili neku zgodnu riječ, a to je podatak koji nije zanemariv.

Pločice po narudžbi

Par registarskih pločica po narudžbi (npr. ST 2810 – JJ) košta 36,90 eura, a komad tj. zamjena za oštećenu 22,03 eura. Prvo se naravno mora provjeriti je li kombinacija koju ste zamislili slobodna! Informaciju o tome dobit ćete u stanici za tehnički pregled. Propisi ograničavaj kreativnost u kreiranju kombinacije brojki i slova. Dakle, kod pločica po narudžbi možete kombinirati u zadanim okvirima tako da se registarski broj vozila sastoji se od tri ili četiri numeričke i jedne ili dvije slovne oznake (npr. DU 5555 – T) ali ne može sadržavati slova Č, Ć, Đ, Š i Ž!

U redovnom postupku se registarske oznake čekaju do 30 dana od dana naručivanja. Naime, registarske oznake po narudžbi odmah po provjeri dostupnosti mogu se naručiti. Može li to brže? Može ali košta. A koliko ubrzava ta skuplja verzija, ovisi o tome je li u igri stanica za tehnički pregled vozila na području Zagreba ili ne!

Cijena registarskih pločica izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 86,27 eura za par, odnosno 53,09 eura za komad. Dakle, par po narudžbi košta u redovnom postupku 36,90 eura, a u žurnom 86,27!

Pločice po izboru

Ukoliko želite ostaviti dublji trag u očima promatrača putem svojih registarskih pločica pa na njima istaknuti nešto svima razumljivo kao npr. TRUT – 01 ili JURE – 11, možda ORAO – 22 stvari su malo kompliciranije i skuplje.

Dakle kod pločica po izboru u mogućnosti ste odabrati registarski broj koji se sastoji od najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili od kombinacije brojčanih i slovnih znakova na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. Ako izaberete numeričke znakove obavezno je odabrati najmanje jedan slovni znak. Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica, a između slovnih oznaka može se odabrati crtica. Crtica se računa kao jedan od znakova. Iznimno u slučaju izbora samo slovnih znakova može se odabrati najmanje tri do najviše šest slovnih znakova.

Posljednju riječ o tome prolazili li vaša kreacija ili ne, daje ni manje ni više nego Ministarstvo unutarnjih poslova.

Cijene pločica po izboru

Par registarskih pločica po izboru košta 265, 45 eura, komad 199,08 eura, a ako je riječ o zamjeni za oštećenu komad će vas koštati 45,13 eura.

Ako su registarske oznake po izboru dostupne čeka se par dana odobrenje od MUP-a, pa ako se dobije zeleno svjetlo tek onda ide naručivanje, U redovnom postupku se registarske oznake čekaju do 30 dana od dana naručivanja. Ukoliko vi nemate to vrijeme i baš vam je stalo da to bude što prije, odnosno do određenog datuma kada ste ih zamislili staviti na vozilo, uvijek možete ubrzati stvar.

Cijena registarskih pločica po izboru u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana zaprimanja odobrenja MUP-a urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana zaprimanja odobrenja urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 398,17 eura za par, odnosno 305,26 eura za komad.

Pravo korištenja

Pravo korištenja registarskih pločica po izboru je je pet godina od dana registracije vozila. Naravno, može se produžavati svakih pet godina uplatom propisane naknade. A što ako ne? Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja od tih pet godina ne uplati propisanu naknadu, dužan je odjaviti vozilo. Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je najgora vrsta mesa koju možete pojesti: Puno je soli i kolesterola, gomila salo… Ovo je jedna od najzdravijih namirnica, a gotovo smo je sasvim zaboravili