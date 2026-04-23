Oglas

dugometražna konkurencija

Animafest 2026 objavio popis filmova: "Ove godine donosimo ostvarenja koja istražuju nove granice medija”

author
Hina
|
23. tra. 2026. 14:19
Animafest
Davor Puklavec/PIXSELL

Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2026 objavio je u četvrtak popis osam filmova koji će se boriti za nagrade u kategoriji Velikog natjecanja dugometražnog filma.

Oglas

Među odabranim filmovima su španjolsko-portugalski "Decorado", Alberta Vázqueza iz 2025., slovački "Dukla", Gejze Dezorza iz iste godine, brazilski "Kurvin sin", Erice Maradone, Otta Guerre, Sávija Leitea i Tanie Anaye iz 2026. i još jedan brazilski film, "Matamortes", Thiaga Martinsa de Mela iz 2025. godine.

U konkurenciju su ušli još francusko-belgijski "Odiseja jednog maslačka" Momoko Seto iz 2025., japanski "Samurajska balerina – pariška zvijezda u cvatu”, Gora Taniguchija iz 2026., kanadsko-francuski "Smrt ne postoji", Félixa Dufour-Laperrièrea iz 2025. i kineski "Svjetlo u hladnoj noći" Zao Xua.

"Ovogodišnji izbor donosi intimne i emotivne priče, filmove snažnog izraza i raznolike estetike, ali i vizualno raskošna ostvarenja koja istražuju nove granice medija”, priopćeno je iz Animafesta.

Veliko natjecanje dugometražnog filma festivala, navode, predstavlja dinamičan spektar suvremene animacije, u kojem se susreću vizija, inovacija i kreacija.

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb održat će se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
animafest animafest zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ