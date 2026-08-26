Carreras uoči prvog nastupa u Dubrovniku: Dugo sam želio doći ovdje

Široj publici poznat je kao jedan od "Tri tenora“, uz Plácida Dominga i Luciana Pavarottija. Trojica tenora održala su 1990. koncert u Rimu uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji, a potom su nastupali i na završnicama svjetskih prvenstava u Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Japanu. Njihovi nastupi pridonijeli su popularizaciji opere među širokom publikom.