LEGENDARNI TENOR
Carreras uoči prvog nastupa u Dubrovniku: Dugo sam želio doći ovdje
"Dugo sam želio doći u Dubrovnik i presretan sam što ću prvi put nastupiti upravo u ovom jedinstvenom povijesnom ambijentu", izjavio je španjolski tenor José Carreras uoči prvog nastupa u Dubrovniku ispred dubrovačke katedrale.
Oglas
"O gradu sam slušao samo najljepše riječi, a velika mi je čast svoj prvi posjet povezati s glazbom i dubrovačkom publikom“, rekao je Carreras.
Na koncertu ispred dubrovačke katedrale Carrerasu će se pridružiti sopranistica Dušica Bjelić, uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Giméneza.
Carreras je svjetski poznat po svojoj izvanrednoj vokalnoj tehnici, dubokom izražaju emocija te interpretaciji uloga u operama Verdija i Puccinija.
Rođen je 1946. u Barceloni, gdje je studirao glazbu.
Profesionalnu karijeru započeo je 1970. u Gran Teatre del Liceu, a potom je nastupao u vodećim svjetskim opernim kućama i na festivalima, među kojima su milanska Scala, Metropolitan Opera u New Yorku, Bečka državna opera, londonski Royal Opera House, Opera u San Franciscu i Salzburški festival. Njegov operni repertoar obuhvaća više od 60 djela.
Uz operne nastupe, Carreras je održao brojne recitale u prestižnim koncertnim dvoranama, a njegov koncertni repertoar obuhvaća više od 600 pjesama različitih stilova, od barokne do suvremene glazbe. Objavio je više od 150 snimki, među kojima je 50 cjelovitih opera, oratorija i klasičnih i popularnih albuma.
Široj publici poznat je kao jedan od "Tri tenora“, uz Plácida Dominga i Luciana Pavarottija. Trojica tenora održala su 1990. koncert u Rimu uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji, a potom su nastupali i na završnicama svjetskih prvenstava u Sjedinjenim Državama, Francuskoj i Japanu. Njihovi nastupi pridonijeli su popularizaciji opere među širokom publikom.
Poznat je i po humanitarnom radu. Nakon što je preživio leukemiju 1987. godine, osnovao je Međunarodnu zakladu za leukemiju José Carreras s ciljem pružanja podrške istraživanjima i liječenju te bolesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas