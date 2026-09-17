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Kristersson podnosi ostavku

Švedska oporba lijevog centra pobijedila na izborima, prebrojani svi glasovi

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Hina
|
17. ruj. 2026. 15:01
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Magdalena Andersson. REUTERS/Denis Balibouse
REUTERS/Denis Balibouse

Švedske oporbene stranke lijevog centra osvojile su 176 zastupničkih mjesta na nedjeljnim parlamentarnim izborima, dok je vladajući blok desnice osigurao 173 mjesta, objavilo je u četvrtak državno izborno povjerenstvo nakon što su prebrojani svi glasovi.

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Izborni rezultat otvara put promjeni vlasti, pri čemu se očekuje povratak čelnice Socijaldemokratske stranke Magdalene Andersson na mjesto premijerke nakon četiri godine provedene u oporbi.

Svi glasovi za parlament s 349 zastupničkih mjesta sada su prebrojani, iako se rezultat još mora službeno potvrditi, što se očekuje idućih dana.

Za lijevi centar pobjeda bi mogla biti tek prvi korak u dugotrajnom procesu sastavljanja vlade.

Švedski premijer Ulf Kristersson iz desne Umjerene stranke podnijet će ostavku nakon poraza na parlamentarnim izborima, rekao je u četvrtak nakon objave konačnih rezultata izbora.

„Sada će predsjednik parlamenta voditi sljedeću fazu puta prema novoj vladi. Ovim putem tražim da me se razriješi dužnosti premijera kako bi taj posao mogao odmah započeti”, naveo je Kristersson u pismu objavljenom na društvenoj mreži X.

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Teme
izbori u švedskoj magdalena andersson ulf kristersson švedska

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