Vučković: Vlada i tvrtke koje će zbrinuti otpad ne zaslužuju prozivke

Upitana je i oko građevinske dozvole za tvornicu litija u Gospiću i je li ona pravovaljana s obzirom na to da nije imala studiju utjecaja na okoliš. Vučković je odgovorila da je za građevinsku dozvolu, pa tako i njezino poništenje nadležno tijelo koje ju je izdalo, a to je Grad Gospić, a da je njezino ministarstvo procijenilo da je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.