"uzbunjivanje javnosti"
Vučković: Vlada i tvrtke koje će zbrinuti otpad ne zaslužuju prozivke
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je u četvrtak da će uskoro početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića te istaknula da Vlada i tvrtke koje će otpad zbrinuti "ne zaslužuju prozivke", kao i da nema razloga za uzbunjivanje javnosti.
Vučković je istaknula da i Nexe i Holcim preuzimaju i zbrinjavaju 650 tona neopasnog otpada u skladu sa svojim dozvolama, u postupcima koje redovito rade i uz analize.
“Ne vidimo razloga za uzbunjivanje javnosti. Žao nam je što do toga dolazi. Političari koji to rade ne žele da se sanira otpad u Gospiću te žele neistinito informirati građane, u ovom slučaju, građane Istre. Njima želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole i kapacitete, redoviti rad i analize”, naglasila je.
Podsjetila je da je Vlada preuzela sanaciju jedne količine neopasnog otpada koja je 15 puta veća, koji je nelegalno odložen u Pazinu tijekom 2020. i 2021..
“Bez naše dozvole, bez naše suglasnosti, bez naše ikakve odgovornosti.....i mi smo svejedno preuzeli sanirati taj otpad”, poručila je.
Što se tiče otpada u Gospiću odvoz još nije počeo, ali bi trebao početi uskoro, rekla je te dodala da nema potrebe da se proziva ni Vlada ni te tvrtke koje ničim to nisu zaslužile.
“Pogotovo ne tvrtke koje rade svoj redoviti posao i pritom ga rade zakonito. Tvrtka koja radi više od 100 godina u Republici Hrvatskoj i koja ima brojne vrijedne i čestite zaposlenike”, rekla je Vučković.
Plan sanacije bit će predstavljen 22. rujna
Na novinarsko pitanje je li završilo uzrokovanje zakopanog dijela otpada, odgovorila je da postoje analize i vještačenja tog otpada koja se u potpunosti poštuju, a što se tiče zbrinjavanja, riječ je o redovitom postupku za sve one koji pokažu interes u nadolazećim postupcima nabave.
“Redovit je postupak, osobito kad se radi o tako heterogenom otpadu, da sami uzimaju uzorke. Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će trajati 15-ak dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije”, istaknula je Vučković i na pitanje hoće li, kako je ranije najavljivano, 20. rujna biti predstavljen plan sanacije, odgovorila da je vjerojatnije da to bude utorak, 22. rujna "kako bi moglo sudjelovati što više dionika".
Komentirala je i današnji sastanak Znanstvenog vijeća istaknuvši da je riječ o stručnjacima koji dolaze s različitih fakulteta i koji će dati interdisciplinaran pogled na Vladin plan sanacije na čemu im je, kaže, "Vlada zahvalna".
Novinari su je pitali i što je s rasutim otpadom od 4500 tona i u kojoj je to fazi, na što je odgovorila da je u tijeku pregledavanje ponuda i uskoro donošenje odluke.
Podsjetila je da se vode određeni postupci i kada su u pitanju druge lokacije, kao što je Samobor za koji je odabran izvođač, a uskoro će i za Poznanovec. Za Pazin, nastavila je, izrađen je plan sanacije, a uskoro će se pristupiti i izradi plana sanacije za Benkovac.
Upitana je i oko građevinske dozvole za tvornicu litija u Gospiću i je li ona pravovaljana s obzirom na to da nije imala studiju utjecaja na okoliš. Vučković je odgovorila da je za građevinsku dozvolu, pa tako i njezino poništenje nadležno tijelo koje ju je izdalo, a to je Grad Gospić, a da je njezino ministarstvo procijenilo da je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.
Na pitanje kako je doživjela premijerovu izjavu o “mucicama” upućenu oporbi, Vučković je odgovorila da ju je doživjela kao “jedan blag odgovor na silne ponavljajuće, nepotrebne, nezaslužene i grozne uvrede koju premijer i oni svi doživljavaju”.
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