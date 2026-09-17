nakon afera u savezima
Pojačava se nadzor u sportu: Ministarstvo dobiva novi sektor i osam radnih mjesta
Vlada je na sjednici u četvrtak donijela izmjene Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta kojima se, nakon afera u sportskim savezima, u Upravi za sport ustrojava novi Sektor za kontrolu provedbe projekata u sportu.
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"Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta trenutno je sistematizirano 279 radnih mjesta, a predloženim izmjenama broj sistematiziranih radnih mjesta povećava se za osam izvršitelja i to konkretno za ustrojavanje novog Sektora za kontrolu provedbe projekata u sportu unutar Uprave za sport", rekao je ministar Tonči Glavina.
Uprava za sport tako sada ukupno broji 39 izvršitelja.
Time se, naglasio je Glavina, dodatno jačaju kapaciteti Ministarstva za nadzor zakonitog i namjenskog korištenja sredstava državnog proračuna u području sporta. Izmjene su povezane s provedbom novog Pravilnika o programu javnih potreba u sportu.
"Predloženim izmjenama dodatno se unaprjeđuju transparentnost upravljanja javnim sredstvima u sportu, učinkovitost kontrolnih postupaka te digitalizacija sustava sporta u skladu s ciljevima reforme upravljanja sportskim sustavom", kazao je.
Unutar Sektora ustrojit će se dvije službe - Služba za kontrolu provedbe projekata u sportu krovnih sportskih udruženja i županijskih sportskih zajednica te Služba za kontrolu provedbe projekata sportskih natjecanja, sportskih građevina i sportskih programa od interesa lokalne i područne razine.
S obzirom na to da u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji djeluju brojne sportske udruge, izmjenama Uredbe sistematizira se jedno radno mjesto sportskog inspektora i u Zadru pa sportski inspektor koji je do sada bio nadležan za obje županije više neće biti nadležan za Zadarsku županiju.
Uz navedeno, proširuje se djelokrug Službe za zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i na digitalizaciju u sportu.
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